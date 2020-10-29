紐約市多項疫情指標逼近警戒線 白思豪籲民提高警惕

紐約市長白思豪29日表示，全市新冠疫情多項指標連日上升，其中七天平均日新增病例數已經連續多日在警戒水平附近徘徊。(美聯社)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)29日表示，全市新冠疫情 的多項指標已經連日上升，其中七天平均日新增病例數已經連續多日在警戒水平附近徘徊，但他表示公校 依然安全，並未發現大規模疫情；他繼續呼籲市民保持防疫警惕，假日季避免非必要的旅行，減少室內聚集活動。

市府數據顯示，全市七天平均日新增病例數28日為532例，逼近警戒水平550例，該指標已經連續五天徘徊在警戒線附近；同時，26日的單日新冠病毒檢測 陽性率升至2.7%，逼近警戒水平5%；更重要的是，最為重要的指標七天平均陽性率已經連日增長至1.92%，逼近警戒水平3%。

白思豪表示，多個疫情指標連日增長令人擔憂，儘管此前州府和市府在布魯克林和皇后區的疫情反彈區域採取嚴格防控措施並取得了進展，但是其他地區的病例數目前也在增長；他說，若疫情數字持續增長並突破警戒線，防控就可能更加嚴格，但決定權在州府；市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)表示，目前天氣轉涼，全球防疫形勢惡化，歐洲各國已經升級防控措施，市民務必提高防疫警惕。

不過白思豪也說，目前公校隨機檢測數字表明，公校未發生大規模疫情，仍然是安全的；市府數據顯示，自開展公校隨機檢測以來，已有1100所學校參加檢測，共已進行5萬5000次檢測，僅查出64例陽性，陽性率僅為0.11%；他說，目前公校防控措施嚴格，檢測量充裕，而且青少年也不易傳染病毒，因此家長可放心讓孩子到校，市府仍將繼續嚴密關注公校疫情數據。