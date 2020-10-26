紐約提前投票前兩天近20萬人參加 白思豪籲增投票時長

26日，紐約提前投票進入第三天。前兩天已有近20萬選民投票。(美聯社)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)26日表示，提前投票 展現出巨大的選民熱情，近20萬選民已經投票，但長隊也讓不少選民望而卻步；他呼籲市選舉局(Board of Election)立刻做出改進，部署更多投票機並增加人手，增加投票時長，改善投票體驗。

紐約市提前投票24日已經開始，根據選舉局數據，共有19萬3915位選民在過去兩天參加提前投票；白思豪表示，選舉局並未料到本次提前投票的選民熱情，導致選民在投票站外大排長龍，不少投票站的平均等待時間超過兩個小時，讓不少選民望而卻步。

白思豪表示，這種體驗不利於鼓勵更多選民投票，因此他呼籲選舉局立刻做出調整，改善選舉體驗；他說，目前仍有不少為大選日備用的投票機，選舉局應該立刻使用這些投票機，同時增加人手，減少選民的排隊時間；此外，他還說目前早10時到下午4時的投票時間太短，不能滿足選民需求，應當延長時間。

白思豪說，若選舉局需要更多資金和資源，可向市府提出，市府將全力供應，因為踐行民主程序是最為神聖的事情；但他也說，選舉局目前運營效率低下，早就該改革，由市府或其他更有效率的組織接管運營，希望州府日後做出相關放權行動。