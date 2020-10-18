葛謨：紐約州民將分階段接種新冠疫苗 一線醫護優先

紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)18日表示，紐約州已經起草了「新冠疫苗 管理計畫」(Vaccine Administration Program)，計畫將分階段為民眾接種疫苗，疫情 高風險地區的高風險行業員工和醫護工作者將首先接種；但葛謨也表示，疫苗接種工作是疫情開始以來難度最大的工作，他領導的州長協會(NGA)已就疫苗接種向白宮提出36個問題，希望聯邦政府制定全美統一的疫苗分配計畫；另外，目前疫情反彈區域的防疫形勢已經有所好轉，州府將於10月21日(周三)宣布是否繼續執行防控措施。

由於不信任聯邦政府推出疫苗的安全程度，紐約州此前已經成立新冠疫苗分發和執行工作小組(Vaccine Distribution and Implementation Task Force)，對聯邦批准的任何疫苗進行評估和檢測，確保安全有效後才會讓州內民眾接種；但葛謨表示，目前仍不知道聯邦政府會批准多少種疫苗、總量有多少，真正的問題在於疫苗的分發。

因此，紐約州已經起草「新冠疫苗管理計畫」，為全州居民分階段接種疫苗；其中，一線醫護人員、長期照護工人及照護患者的病人家屬將在第一階段接種，其次分別是消防員、警員、教師等面向公眾的公務人員，然後是65歲以上老人及基礎疾病患者，再次是其他必要行業員工，最後是剩餘所有健康人；從行業分，位於高風險地區的醫護人員將優先接種，其次是其他必要行業員工，最後是普通民眾。

葛謨表示，疫苗分配將是疫情開始以來最複雜、難度最大的工作；他說，全州人口約2000萬，目前有希望的疫苗大多需要打兩針，也就是總共要接種4000萬次，「要知道，我們從疫情開始以來的總檢測量才1290萬次，這已經是全美各州最高，而疫苗又比檢測更複雜，疫苗接種工作的難度可想而知。」

因此，葛謨表示，疫苗接種工作需要聯邦政府傾力配合；作為全美州長協會主席，葛謨表示，協會已經致信川普，要求白宮回答36個與疫苗分發有關的具體問題，例如聯邦政府將怎樣分發疫苗？是否使用全美統一的分發指標？是否根據疫情指標給疫情嚴重的州先分發？

不過，葛謨坦言對川普政府不抱信心，因為根據經驗，最後出了問題白宮仍會甩鍋州府，「我們這是將話說在前頭，到時候別說州府沒提出這些問題。」

葛謨還說，目前紐約州小範圍疫情反彈已經得到控制，陽性率已經連日下降，州府未來幾日將繼續評估疫情數據，預計將於21日決定是否延續目前的防控措施；但他也表示，隨著冬季即將到來，再加上民眾防疫已經疲勞，未來幾個月小範圍疫情仍會持續在不同地區出現，他呼籲民眾繼續提高警惕。

此外，州府宣布全州滑雪場所可於11月6日起開放，室內場所客容量限制在50%，滑雪高峰期室外場地客容量須限制在25%，所有人須戴口罩並保持社交距離；葛謨還呼籲民眾盡量在州內滑雪，不要前往其他州的滑雪勝地，以免返回紐約須隔離。