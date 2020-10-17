公共治安隱患多 紐約市府拒絕大部分室外課堂申請

公共治安隱患多，市府拒絕大部分室外課堂申請。(市長辦公室提供)

一項讓紐約市 的教室走上街頭的計畫遭到阻礙，因公共治安等問題，市府官員拒絕了63%的公立學校 關閉街道、將教學移到室外的要求。

根據統計數據顯示，共有233所公立學校申請使用相鄰街道進行戶外教學，但只有86所，約占37%的學校到了交通局(Department of Transportation)的批准，而當局批准了更大比例的私立學校申請——124份申請中的46%。

交通局批准了布朗士的十所公立學校，39所布碌崙(布魯克林)、22所曼哈頓以及13所皇后區的學校，史泰登島也有兩所被批准。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)今年8月宣布，學校可以尋求利用街道和公園等戶外空間，作為在新冠病毒爆發期間提高教學安全性的一種方式。

白思豪在每日例行記者會上表示，「我們想讓學校盡可能多地在戶外活動。」

雖然一些學校接受了這個概念，但遭到了市校長公會的反對，來自布朗士的校長表示，他們所在地區的槍支暴力問題嚴重，毒品以及和到處都是注射器的公園使得戶外學習無法進行。

交通局表示，在審查申請時，他們會考慮潛在的安全問題，包括卡車或公車路線，或那些有消防站或醫院的路線，學校還需要有一名工作人員在戶外作為路障，以確保在高峰時期的安全並避免任何對課堂教學的干擾。

代表布碌崙部分地區的市議員蘭德(Brad Lander)一直是戶外學習倡議的支持者，他說，那些有權使用街道空間的學校正在好好利用這次機會。

他表示，希望能繼續與交通局合作，為所有社區的學生提供更多的機會，讓他們利用街道作為玩耍和學習的空間，特別是那些受疫情影響最嚴重、開放空間最少的社區。

教育局 表示，由於最初的建議存在安全隱患，他們正與不到十所學校合作尋找戶外空間。

「學校可以申請多個戶外空間，所以如果出於安全原因，一個空間不可行，我們可以提供另一個選擇。」教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)說。