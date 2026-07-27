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敘利亞等國移民針對臨時保護身分對川普政府提出違憲挑戰

記者顏伶如／即時報導
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最高法院今年6月25日裁定川普政府有權取消35萬名海地移民與6000名敘利亞移民...
最高法院今年6月25日裁定川普政府有權取消35萬名海地移民與6000名敘利亞移民的臨時保護身分。圖為美國國旗和海地國旗。（路透）

最高法院今年6月25日裁定川普政府有權取消35萬名海地移民與6000名敘利亞移民的臨時保護身分(temporary protected status)，但為受到TPS計畫受益者提出違憲挑戰保留空間。CNN 27日報導，最高法院裁決出爐一個月後，面臨驅逐的敘利亞等國移民紛紛為爭取維持保護身分展開司法拉鋸戰。

報導指出，姓氏保密的敘利亞移民達莉亞(Dahlia Doe)依然懷抱希望能留在美國，是在法律倡議組織協助之下對川普政府興訟的原告之一。由於敘利亞內戰而在2015年抵達美國的她受訪時說，現正承受龐大壓力且充滿不確定感，「我們別無選擇，只能繼續抗爭，決不放棄」。

根據最新統計，受到TPS計畫保護的南蘇丹、緬甸、衣索比亞、葉門四國移民共計約1萬人。這些移民提出新一波訴訟的主張是根據憲法第五修正案正當法律程序條款(due process clause)，指控川普政府在不合條款規定的情況下剝奪移民自由與財產。

代表一名葉門移民針對TPS計畫遭取消而提告的「法權利研究中心」(Center for Constitutional Rights)律師卡迪達爾(Shane Kadidal)表示，時間非常緊迫。

卡迪達爾指出，最高法院裁決出爐後，司法部正設法讓先前對川普政府做出不利裁決的聯邦法官迅速解除禁令，好讓政府開始大規模驅逐在美國合法居留的海地、敘利亞、南蘇丹、衣索比亞、緬甸、索馬利亞以及葉門移民。

他指出，所有移民都針對法律程序提出挑戰，目的是把時間拖長，讓終止TPS計畫能夠獲得重新討論。

波士頓聯邦法院法官墨菲(Brian Murphy)24日裁定，允許衣索比亞移民在對川普政府提告期間，繼續保留TPS計畫的保護資格。麻州聯邦區域法院法官薩里斯(Patti Saris)同一天也裁定，暫時保留南蘇丹移民的TPS保護資格。伊利諾北區聯邦區域法院法官肯內尼(Matthew Kennelly)先前則裁定，緬甸移民得以保留人道保住資格至少到8月7日。

精華 FAQ

  • 最高法院裁定川普政府有權取消35萬名海地移民與6000名敘利亞移民的臨時保護身分，但也保留TPS受益者提出違憲挑戰的空間。

  • 原告主張川普政府在不符合規定的情況下，剝奪移民的自由與財產，違反憲法第五修正案的正當法律程序條款，因此要求法院介入。

  • 報導指出，波士頓法院暫保衣索比亞移民TPS，麻州法院暫保南蘇丹移民資格，伊利諾州法院也讓緬甸移民至少保留到8月7日。

敘利亞 移民 川普

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