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法媒：美國飛虎隊85年後成了北京大外宣手段

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法媒：美國飛虎隊85年後成了北京大外宣手段

中央社台北26日電
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飛虎隊來華抗戰85周年紀念活動啟動儀式7月16日在南京抗日航空烈士紀念館舉行。(...
飛虎隊來華抗戰85周年紀念活動啟動儀式7月16日在南京抗日航空烈士紀念館舉行。(新華社)

法國媒體報導，美國「飛虎隊」這支曾在第二次世界大戰期間支援中華民國軍隊抵禦日軍進攻的空中部隊，如今正被北京用於外交手段，試圖影響華盛頓對中國的態度。

飛虎隊全名「中華民國空軍美籍志願大隊」，成立於民國30年，隊長是美國退役飛官陳納德（Chennault）。

根據國防部網站文獻，這是由中華民國國民政府聘請來華參與對日作戰的359名海軍及陸戰隊退除役飛行與地勤人員。表面上是志願軍，實際上，美國總統羅斯福才是成軍的幕後推手，目的在美國尚未參加二次大戰的情況下，將日軍牽制在中國戰場上，阻止日軍南進。

法國世界報（Le Monde）今天報導，這段歷史如今看來或許有些過時，而且它凸顯了當時中國的弱勢以及美國給予的關鍵援助；如今，北京在不斷炫耀實力，並持續抨擊美國的霸權。

報導說，飛虎隊在外交上展現出至關重要的意義。因深信美國決心全力遏制中國崛起，中國因此樂於向世人強調，中美兩國曾攜手並進。

中國國家主席習近平2023年11月再度公開引用寫給仍在世的飛虎隊老兵信件說，「新時代中美關係的健康穩定發展，需要新一代飛虎隊成員的貢獻和支持」。當時，習近平正準備在舊金山和時任美國總統拜登會晤。

最近，中國在南京的紀念館以及其他主要戰爭紀念地舉行飛虎隊成立85周年紀念活動。中國先前整理出2605名曾協助飛虎隊的美國人名單；這次紀念活動中，美國提供113名先前未被記錄在案的人員名單。中國宣布將尋找這些英勇美國人的遺骸，並呼籲大眾和研究人員提供任何有助這項行動的消息。

這篇報導總結，在這一年中美峰會密集舉行的背景下，中國做出這一舉動。在北京尋求孤立日本之際，中國也藉「四小龍」的記憶提醒世人，中美兩國曾並肩作戰，共同抗擊日本法西斯主義。

精華 FAQ

  • 報導認為，北京透過紀念飛虎隊、強調中美曾並肩抗日，來淡化當前對抗氛圍，並試圖影響華府對中國崛起與雙邊關係的判斷。

  • 飛虎隊全名為中華民國空軍美籍志願大隊，由359名美籍退役飛行與地勤人員組成。其成立與羅斯福政府默許及推動有關，目的是牽制日軍。

  • 中國在南京等戰爭紀念地舉辦85周年活動，並公布更多美國參與者名單，還表示要尋找其遺骸。此舉被視為在中美峰會頻密之際強化歷史連結。

習近平

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