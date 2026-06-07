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YouTuber被捕出走墨西哥 為替老翁討回樂高

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樂高維權風暴：YouTuber被捕出走墨西哥 為替老翁討公道

世界新聞網王若馨／即時報導
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一批估價約20萬美元的星際大戰樂高收藏品，因寄售後下落成謎，引發一場跨州並牽連警...
一批估價約20萬美元的星際大戰樂高收藏品，因寄售後下落成謎，引發一場跨州並牽連警察與法院的連環風波，近日在美國網路上迅速延燒。圖為樂高星戰系列。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曼塞爾父親珍藏星戰樂高寄售後失蹤，估值約二十萬美元。
  • 重點二：YouTuber魯莽班介入曝光爭議，協助提告並募得四十萬美元。
  • 重點三：他因調查行動遭逮捕後出走墨西哥，警方與其說法互相矛盾。

一批價值逾20萬美元的星際大戰樂高收藏品，因寄售後下落成謎，引發一場跨州並牽連警察與法院的連環風波，近日在美國網路上迅速延燒。

事件起源於俄勒岡州曼塞爾(Bryan Mansell)一家。曼塞爾的父親從2000年代初開始蒐集星際大戰系列樂高，至2020年代初已累積約780套全新未拆封套裝，據曼塞爾估計價值約20萬美元。

2023年11月，曼塞爾因父親年邁多病，不得不選擇割愛，將收藏品寄售給俄勒岡州凱澤市一家樂高二手零售加盟店「磚塊與小人偶」(Bricks & Minifigs)，協議明定收藏品在售出前仍歸原主所有，賣出後店家抽35%佣金。 

加盟主易主 收藏品人間蒸發

2024年底，原加盟主夫婦出售店面，交接過程卻極為混亂。

監視器畫面顯示，新加盟主之一曾向原業主保證「我接手這間店，包括所有寄售品」，然而新業主接手後，曼塞爾發現收藏品再也要不回來，對方甚至宣稱對任何寄售協議一無所知。

公司總部則以寄售安排違反加盟合約為由，拒絕承擔責任。 

一批估價約20萬美元的星際大戰樂高收藏品，因寄售後下落成謎，引發一場跨州並牽連警...
一批估價約20萬美元的星際大戰樂高收藏品，因寄售後下落成謎，引發一場跨州並牽連警察與法院的連環風波，近日在美國網路上迅速延燒。圖為樂高星戰系列。(美聯社)

YouTuber介入 連發5支百萬影片

事件陷入僵局，直到YouTube網紅「魯莽班」(Reckless Ben，本名Benjamin Schneider)介入。

他於2026年5月中旬開始調查，先後發布五支影片，每支觀看次數均突破百萬，第一支直接點名「磚塊與小人偶」偷走收藏品，並指當地警方「正積極配合竊賊掩蓋整件事」。

影片記錄他親赴門市質問、轉往公司總部交涉，卻被兩邊互踢皮球的全過程。他同時協助曼塞爾提告並勝訴，凱澤門市為此關閉。

「魯莽班」另為曼塞爾發起募款，截至6月5日已籌得逾40萬美元，全數存入法律信託支付訴訟費用。 

反被捕 警方搜查Airbnb找「失竊樂高」

強硬維權讓「魯莽班」付出代價。新加盟主強森(Joshua Johnson)指控他多次上門騷擾，他於今年3月遭猶他州福克市警方逮捕，連同四名同伴一併帶走，面臨跟蹤、非法侵入及擾亂秩序等輕罪指控，最高可判五年。

警方搜查他借住的Airbnb，理由竟是房東「無意中聽到他們提到失竊樂高」，現場逮捕畫面引發嘩然。「魯莽班」否認全部指控，強調所有行動均屬合法調查。 

一批估價約20萬美元的星際大戰樂高收藏品，因寄售後下落成謎，引發一場跨州並牽連警...
一批估價約20萬美元的星際大戰樂高收藏品，因寄售後下落成謎，引發一場跨州並牽連警察與法院的連環風波，近日在美國網路上迅速延燒。圖為樂高星戰系列。(美聯社)

出走墨西哥 警方：沒有逮捕令

6月1日，「魯莽班」在影片中宣布，猶他州針對他發出新的「不得保釋」逮捕令，理由不明，他因此出走墨西哥躲避追捕。然而福克市警方隨即反駁，表示截至5月29日並無針對他的有效逮捕令，若他屆時未出庭，才會發出拘捕令。雙方說法矛盾。

Patreon CEO嗆聲 公司總部棄車保帥

「磚塊與小人偶」試圖要求Patreon平台下架「魯莽班」的帳號，Patreon執行長孔戴(Jack Conte)公開回應：「磚塊與小人偶可以去死，我們不會關帳號，他們不爽的話儘管來告。」 

輿論沸騰之下，公司總部於6月4日宣布永久關閉涉事門市，與兩名加盟主正式切割，並表示願設法彌補曼塞爾的損失。「魯莽班」的輕罪案件訂於8日開庭，多項民事訴訟仍在進行中。

精華 FAQ

  • 曼塞爾將父親多年蒐集、約七百八十套全新未拆封星戰樂高，寄售給二手店磚塊與小人偶，協議約定售前仍屬原主，售出後店家抽成三十五%。

  • 他拍攝五支百萬觀看影片揭露爭議，協助曼塞爾提告並勝訴，還為其發起募款，至六月五日已超過四十萬美元，專供後續訴訟與法律信託使用。

  • 他聲稱猶他州已對他發出不得保釋逮捕令，因此離境避捕；但福克市警方回應當時並無有效逮捕令，僅表示若未出庭才會進一步發出拘捕令。

墨西哥 YouTuber 俄勒岡州

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