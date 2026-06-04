最高法院審案期進入尾聲 出生公民權等裁決受矚

最高法院。(路透)

最高法院本屆審案期進入尾聲，包括出生公民權等重大案件的裁決，6月底之前都將陸續出爐。有線電視新聞網(CNN)4日分析，大法官終於面臨與川普 總統的攤牌時刻，如果川普對於判決感到不滿，預料將對最高法院發動強烈抨擊，涉及行政權、移民、通訊投票、憲法第二修正案相關的判決結果，對於川普未來兩年執政將有重大影響。

川普是否有權取消35萬名海地 公民與6000名敘利亞 公民的臨時保護身分(temporary protected status)，最高法院裁決結果估計將影響100多萬人。

本屆審案期於6月底結束之前，最高法院還有26個案件有待宣判，其中只有一個案件並未涉及川普政府。與川普政府有關的訴訟當中，數量最多的是遭到川普革職的官員上訴案件。

川普二度執政後發布行政命令終結美國實施超過一個世紀的出生公民權，川普4月1日出席最高法院言詞辯論庭，創下現任總統在最高法院辯論時親自到場首例。

CNN分析，出席言詞辯論庭之後，川普似已對出生公民權恐將敗訴預做準備。川普5月中旬在社群媒體發文寫道：「他們將在出生公民權做出對我們不利的判決，讓我們淪為世界上唯一實施這種無法可長可久、有欠安全又成本昂貴災難制度的國家。」

川府發文寫道：「我不需要忠誠，但我想要也期待的是，對我們國家要有忠誠。」

CNN分析，進入最後一個月審案期是最高法院面對川普新政府時是否有骨氣的考驗，不過最高法院裁決方向可能也將反映早在川普重返白宮之前，就已經推動達成保守派大法官以6票對3票享有多數的事實。

美國民權聯盟(ACLU)副法律主任魏茲納(Ben Wizner)指出，推動最高法院意識型態改變是一個長期計畫，某些案件完全符合這個趨勢，「但我相信最高法院是有底線的，因為我們已經看到某些實際判例了」。

最高法院對川普企圖開除聯邦準備理事會(Federal Reserve)理事莉莎‧庫克(Lisa Cook)、聯邦貿易委員會(FTC)委員蕾貝卡‧斯勞特(Rebecca Slaughter)遭川普撤職等案件的裁決結果，攸關聯邦政府機關人事。數十年來，這些聯邦機構官員向來不受總統政治政策影響。不過，首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)與其他保守派大法官過去幾年來則逐漸擴大總統得以開除行政部門官員的權力。