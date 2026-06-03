亞馬遜門鈴監視器人臉識別功能遭控侵犯隱私面臨集體訴訟

亞馬遜（Amazon）門鈴監視器Ring名稱為「熟悉面孔」（Familiar Faces）的人臉識別功能遭控侵犯隱私。（美聯社）

亞馬遜 (Amazon )門鈴監視器Ring名稱為「熟悉面孔」(Familiar Faces)的人臉識別功能遭控侵犯隱私，面臨求償至少500萬元的集體訴訟。維吉尼亞州男子西格瓦特(Charles Sigwalt)1日向位於西雅圖 的聯邦法院遞狀，指控亞馬遜「熟悉面孔」功能在未經許可之下擅自保留包括路人在內的影像，破壞個人隱私。

西格瓦特在訴狀指出，數百萬名美國人經過Ring門鈴監視器時，臉部辨識訊息在不知覺的情況下遭到搜集。亞馬遜並未針對這起官司表示評論。

「熟悉面孔」利用人工智慧(AI)辨識並記住曾經出現在門鈴監視器鏡頭前的人物，當AI認得的人物再次前來住家或商店時，Ring用戶將收到確認訪客身份的通知，例如家人、鄰居、郵差。客戶收到的通知內容較為具體，寫著「爸爸在門口」，而不是只寫「有人在門口」。

亞馬遜2018年以10億價格收購Ring。亞馬遜語音助理Alexa也涉及另一起隱私訴訟，後來亞馬遜以2500萬元達成和解。

Ring在2025年9月宣布「熟悉面孔」新功能，雖然遭到數位隱私倡議組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)等消保團體以及民主黨麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)反對，但到了12月仍依原訂計畫推出。

「熟悉面孔」功能必須由用戶開啟使用，但隱私倡議團體指出，經過Ring門鈴監視器的民眾，並沒有同意接受人臉辨識掃描。

新功能推出時，Ring發表聲明說，人臉數據都有經過加密處理，絕對不會對外分享，未經辨識的人臉資訊在30天後將自動刪除。

Ring引發用戶隱私質疑曾有前例。

2023年，亞馬遜員工與外包廠商遭控不當取得女性客戶私人影像之後，與聯邦貿易委員會(FTC)達成和解並繳交580萬元罰款。FTC在申訴書中寫道，所有員工都有取得客戶影片的完整權限，即使根本不必查看影像的員工也一樣。

Ring與執法機關長期合作，一度允許警方在沒有搜查令的情況下向用戶索取Ring影像檔案。根據媒體報導，Ring曾把影像檔案提供給移民和海關執法局(ICE)與其他聯邦機關。