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路透：川普官員曾試圖以國安風險為由禁美半數投票機

中央社華盛頓22日綜合外電報導
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Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）投...
Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）投票機模型，示意圖。路透

路透引述2名知情人士透露，美國總統川普的選舉安全主管去年曾詢問商務部能否將投票機的零組件宣告為國家安全風險，試圖以國安風險為由，禁止全美逾半數州使用的投票機。

路透披露，川普指派白宮顧問歐森（Kurt Olsen）負責證明早已被駁斥的選舉舞弊陰謀論。歐森推動了這項針對Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）投票機的計畫。

消息人士透露，歐森與其他官員商議討論聯邦政府如何從各州手中奪取選舉控制權，這也是川普過去公開發表的想法。

消息人士表示，歐森想要一套全國性的人工清點紙本選票系統，這是川普經常提出的要求，但部分選舉安全專家表示，這種做法的準確性較低，並且可能比目前幾乎所有城市和州所使用、具備可審計紙本紀錄的機器系統的潛在風險更高。

這是這項排除投票機計畫首度被媒體披露。

另外3名消息人士表示，這個計畫當時已推進到相當程度。商務部官員去年9月開始研究可以援用何種理由來執行。

然而，其中2名消息人士透露，由於歐森與其他和他一起工作的政府幕僚未能提供證據來證明其正當性，這項計畫最終宣告破局。

路透本月稍早的一項調查發現，至少有8個州的政府官員和調查人員曾索取機密記錄或施壓要求取得投票設備，並重新檢視已被法院和跨黨派審查駁回的選民欺詐案件。

川普及其共和黨盟友也正推動史無前例的計劃，打算比以往更早重劃選區，以期在11月的期中選舉中確保優勢。

2名消息人士透露，歐森的目標是在11月的期中選舉前讓Dominion的投票機無效，民主黨籍聯邦參議員正尋求設法解除歐森的職務。

根據2名直接知情人士之一透露，參與商議討論的其他人員還包括川普情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）的高級幕僚麥納瑪拉（Paul McNamara），以及在白宮國內政策會議（Domestic Policy Council）工作的川普特別助理席克瑪（Brian Sikma）。歐森與加巴德領導的國家情報總監辦公室（ODNI）有密切合作。

2名消息人士表示，去年夏季初，麥納瑪拉曾要求商務部官員考慮將Dominion投票系統公司的晶片和軟體列為潛在國家安全風險。當時，麥納瑪拉帶領國家情報總監辦公室的一個工作小組，與整個政府的官員合作調查全美投票機的漏洞。

這2名消息人士稱，麥納瑪拉曾與商務部的高級官員談過這個問題。

路透無法確定商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）是否參與或獲知這些討論。

商務部發言人表示，盧特尼克從未與麥納瑪拉會面或討論過選舉公正性問題，也完全「沒有參與這個話題」。該發言人婉拒對盧特尼克辦公室或其他官員是否參與發表評論。

歐森、麥納瑪拉和席克瑪皆未回應路透提出的採訪請求。

川普 投票 白宮

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