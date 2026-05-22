陸軍綠扁帽特種部隊正在測試不被敵方偵測的滑翔無人機

美國陸軍綠扁帽特種部隊(Green Berets)正在測試能夠不被敵方電子感測器察覺之下，悄悄通過且完成作戰補給任務的滑翔無人機(glider drones)。示意圖（路透）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站22日報導，美國陸軍綠扁帽特種部隊(Green Berets)正在測試能夠不被敵方電子感測器察覺之下，悄悄通過且完成作戰補給任務的滑翔無人機(glider drones)。

美國特種作戰司令部歐洲分部(US Special Operations Command Europe)後勤官員本周在佛羅里達州坦帕舉行的「特種部隊周」(SOF Week)年度會議上受訪時說，美軍努力研究部隊移動、通訊、補給如何不因電子傳輸而暴露所在位置，滑翔無人機逐漸成為潛在選項。

美國特種作戰司令部歐洲分部這個月在羅馬尼亞及馬其頓舉行的聯合軍演「特洛伊足跡」(Trojan Footprint)期間，載有少數美軍士兵的羅馬尼亞飛機投放兩架「蚱蜢」(Grasshopper)滑翔無人機。滑翔無人機帶著建築材料、糧食、醫療補給，要提供給位於地面的美軍綠扁帽特種部隊。

報導分析，當道路、河川、鐵路都無法向戰區內的美軍輸送補給物資的情況下，或者美軍部署於飛機無法降落的地區時，滑翔無人機就是可行替代方案，可以降落於鎖定目標的10公尺範圍內，著地前一刻拉開降落傘。

軍事科技公司DZYNE研發的「蚱蜢」滑翔無人機只需要有限的電子活動。官員表示，這款滑翔無人機可以在電磁頻譜偵測門檻之下運作，這是美軍日漸關注的考量。

DZYNE表示，「蚱蜢」分為滑翔款與長程款，最高載重可達500磅。

官員把滑翔無人機比喻為紙飛機，釋放高度越高，就能飛得越遠；空中停留時間可達數小時，可以從2萬5000呎高空投放，每架滑翔無人機都經過預先設定，可以抵達位於地面的不同部隊。

後勤官員指出，數位隱形(digital stealth)是現代戰場上獲得生存的絕對要求，傳統工具如今獲得重新啟用，例如紙本地圖、舊式指南針等。