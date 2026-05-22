美國首度指日本成芬太尼中轉站 與海保廳合作查緝

美國緝毒局（DEA）高層官員22日表示，合成毒品芬太尼正在途經日本進入美國。這是美國當局首度認定日本成為芬太尼走私的中轉地。 （路透）

美國緝毒局（DEA）高層官員今天表示，合成毒品芬太尼正在途經日本 進入美國。這是美國當局首度認定日本成為芬太尼走私的中轉地。

日本經濟新聞報導，美國緝毒局亞太局長金恩（David King）在東京受訪時表示，「日本正成為販毒組織為了規避安檢而利用的中轉據點」。

他指出，相較於從中國出發的貨物，從日本運往美國的商業貨物並未受到同等程度的嚴格檢查。

過去外界普遍認為，美國境內芬太尼主要是經由中國與墨西哥 流入。不過，美國緝毒局已認定日本成為走私中繼站，並全面追查中國犯罪組織在日本的據點，以及涉嫌從日本指揮非法交易的核心人物。

不過，金恩也表示，日本並非芬太尼的製造國。他表示，「芬太尼原料主要是在中國與印度製造，目前不認為日本是芬太尼的供應來源」。

日本經濟新聞去年6月報導，涉嫌非法出口芬太尼的中國組織可能在日本設有據點。歐洲調查機構「冒險者」（Bellingcat）也公布類似分析結果。目前全球多個調查機構正持續追查芬太尼的流通路徑。

美國緝毒局今天也與日本海上保安廳簽署合作備忘錄，加強打擊包括芬太尼在內的毒品走私。由於海運是毒品走私的主要手段之一，雙方將透過強化情報共享，防止經由日本轉運的毒品流入美國。

美國近年因芬太尼成癮問題惡化，已成為嚴重社會問題。出席備忘錄簽署儀式的美國駐日大使葛拉斯（George Glass）表示「這不只是美國的問題」，強調與日本合作的重要性。

日本海上保安監彼末浩明表示，目前日本國內尚未出現與芬太尼相關的查緝案例，但認為DEA與海上保安廳之間，有必要建立可相互共享情報的機制。