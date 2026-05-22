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因應AI搶工作…馬斯克等AI大亨喊府發錢 創造全民高收入

記者顏伶如／即時報導
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AI科技大亨預見大規模失業即將到來，希望透過政府發錢來解決問題。 （路透）
AI科技大亨預見大規模失業即將到來，希望透過政府發錢來解決問題。 （路透）

人類工作紛紛被人工智慧(AI)搶走該怎麼辦，科技富豪馬斯克(Elon Musk)上個月在社群媒體X發文指出，最佳解決之道就是由聯邦政府發票支票給民眾來創造「全民高收入」(Universal HIGH INCOME)。華盛頓郵報22日分析，AI科技大亨預見大規模失業即將到來，希望透過政府發錢來解決問題，卻沒說明經費誰來埋單。

馬斯克並不是把「全民高收入」當成暫時的權宜之計，而是視為長期計畫，因為看好AI將創造一個「非常豐衣足食的世界」。他在發文寫道，AI與機器人生產的商品及服務，將會遠遠超過貨幣供給的成長，因此不會有通膨問題。

過去馬斯克大力批評公共支出，曾經率領政府效率部(DOGE)設法刪除2兆聯邦預算。然而，馬斯克推動的最新倡議，卻主張大幅擴張社會安全網計畫，超過紅藍卡、白卡、社安金現有範圍。

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)也曾提出類似的公共救濟措施，具體作法包括全民基本收入(universal basic income)。

OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)過去曾支持UBI，後來轉而擁抱另一種新架構，也就是社會大眾對於AI某些層面擁有「集體所有權」(collective ownership)。

奧特曼最近接受播客節目訪問時說：「能夠讓我真正感到興奮的未來，版本將是每個人都能分享繁榮紅利。」

曾任勞工部首席經濟學家的柏克萊加大(University of California Berkeley)公共政策與經濟學教授羅斯坦(Jesse Rothstein)表示，支付UBI經費的唯一辦法，就是向掌握UBI機器的超級富豪課徵重稅。

羅斯坦說：「聽到馬斯克提出如此倡議，頗為驚喜。」他表示，馬斯克提出的版本比過去幾年來最樂觀的UBI版本都還慷慨，必須獲得企業領袖承諾願意多繳稅才能辦到，「但他們迄今並未表態願意做出讓步」。

本月稍早，馬斯克曾在X發文抱怨繳交稅單高達10億元，「比史上任何人稅金都高」。馬斯克寫道：「總計來看，我可能將繳好幾兆的稅。」

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)社會暨國內政策副總監理查斯(Jay W. Richards)說，在現實世界裡，華府會把UBI疊加於現有計畫之上，「讓原已瀕臨破產的預算再添數兆負擔」。

馬斯克 聯邦政府 華盛頓郵報

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