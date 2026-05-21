貼川普迷因圖被關37天 退休警察提告獲83.5萬和解金

愛阿華州裴瑞高中(Perry High School)發生死亡槍擊案後，川普發言「我們必須放下」，被製成網路迷因圖。（美聯社檔案照）

保守派網倡議人士柯克 (Charlie Kirk)2025年9月在猶他州校園演講遭槍擊身亡後，田納西州 退休警察布夏特(Larry Bushart)在社區居民臉書(Facebook)社群柯克追悼會討論版上，貼了一張川普 曾說「我們必須放下」(We have to get over it)的網路迷因圖(meme)，結果被田州裴瑞郡(Perry County)警方以「威脅大規模暴力」罪名逮捕，羈押37天。布夏特去年12月向聯邦法院遞狀控告裴瑞郡警察局侵犯憲法第一修正案保障言論自由、第四修正案保障免遭不合理拘押等權利，20日獲得83萬5000元和解金。

2024年1月，愛阿華州裴瑞高中(Perry High School)發生死亡槍擊案後，川普發言說：「我們必須放下。」川普發言後來被製作成為網路迷因圖，布夏特去年拿來貼在社區居民臉書社群柯克追悼會討論版，並且留言「這在今天看來似乎很貼切」。

布夏特在訴狀寫道：「在美國，我們不會因為政治言論而把人關進牢裡。」

布夏特向法院指出，裴瑞郡警長魏姆斯(Nick Weems)明知迷因圖內容是指愛州學校已經發生的槍擊案，卻聲稱是在揣情川普發言、恐將引發「集體恐慌」(mass hysteria)。

布夏特因為張貼迷因圖而遭裴瑞郡警方逮捕，罪名是威脅對學校發動大規模暴力事件，保釋金200萬元。61歲的布夏特曾任警察長達34年，退休後從事醫療運輸工作，卻因遭押一個多月而失業。

根據和解協議，被告並沒有承認疏失或法律責任。裴瑞郡警察局的保險公司同意支付83萬5000元和解金給布夏特，換取布夏特撤告。

魏姆斯在聲明中說，身為警長，保護社區裡的孩子是最重要的任務，對於案件落幕感到欣慰。

布夏特表示，很高興第一修正案權利獲得保護，期待能揮別過去，把時間花在跟家人相聚。