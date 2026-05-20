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接觸不明物質新墨州民宅內三死 十餘救難人員不適已隔離治療

編譯陳韻涵／即時報導
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工作人員在新墨西哥州芒滕艾爾社區準備運走一具屍體。（美聯社）
工作人員在新墨西哥州芒滕艾爾社區準備運走一具屍體。（美聯社）

新墨西哥州20日發生一起嚴重意外，當局接獲疑似吸毒過量的報案後，派遣緊急應變人員前往該州最大城阿布奎基(Albuquerque)東部鄉村社區芒滕艾爾(Mountainair)一處私人住宅，赫見四人失去意識，其中三人不治身亡，第四名傷者送往阿布奎基醫院救治。緊急救難人員抵達現場後，也因接觸現場環境中的不明物質而相繼出現不適症狀，目前已送醫隔離觀察與治療。

美聯社報導，新墨西哥大學醫院(University of New Mexico Hospital)官員證實，共有23名接觸不明物質的人員來院接受檢查與去汙(decontamination)處理，其中大多數為無症狀的急救人員，這些人已陸續出院。

截至20日晚，醫療團隊仍持續監測三名出現噁心、頭暈等症狀的病患。

新墨西哥州州警席佛(Wilson Silver)表示，兩名急救人員的情況不樂觀。

芒滕艾爾市長涅托(Peter Nieto)在社群媒體發文表示，第一個進入住宅的芒滕艾爾急救服務主任路易斯(Josh Lewis)住院觀察一夜。

托倫斯郡(Torrance County)急救人員及新墨西哥大學醫院護士，因接觸不明物質或曾接觸現場人員而出現症狀。

目前，阿布奎基消防救援隊的危險物品處理小組已進駐現場，著手鑑定不明物質的成分。

席佛表示，「調查人員初步研判該物質可能透過接觸傳播，不是透過空氣傳播」，不會對公眾造成威脅。

涅托指出，公共工程部門已排除一氧化碳或天然氣中毒的可能性。

警方初步研判，毒品可能是此次死亡事件的原因之一，確切原因仍待調查。

這起事件發生在一條未鋪設柏油的土路旁的一處鄉村住宅，屋外已拉起黃色封鎖線，後院停有一輛拖車，車道上另停有數輛車，三具遺體已運離現場。

這起事件引發當地居民透過社群抱怨社區毒品問題的嚴重性，涅托呼籲社會正視成癮問題的複雜性。他說：「成癮和濫用問題影響我們州和全國各地社區，沒有立竿見影的簡單方法可以解決。長久的改變需要家庭支持、責任感、教育，最重要的是，當事人願意接受協助。」

社群媒體 新墨西哥州

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