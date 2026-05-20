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房價貴、貸款重 家長出手幫兒女買房但有附帶條件

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房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

記者顏伶如／即時報導
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美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，...
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

華爾街日報19日報導，美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。

珍妮佛‧葛羅斯(Jennifer Gross)在鳳凰城的兩層樓新家有四個房間、車庫有三個車位，還有游泳池跟熱水按摩浴缸。多年來，她為了節省房租花費，每天上下班通勤時間變成大約兩小時，父親主動提議幫她買房。

珍妮佛說，對於父親的提議欣喜接受，「我存下來的錢夠買沙發，但買不起房子」。她表示，除了繼續使用爸媽的手機方案之外，沒有接受其他財務幫助。

她的父親葛羅斯(Mark Gross)對於幫女兒買房設定70萬上限，提出的條件是她必須住在離家2哩的範圍之內。珍妮佛的房子上個月以62萬5000元完成交屋，她騎腳踏車到父母家只要8分鐘。房子登記於葛羅斯名下，珍妮佛每個月付給父親2200元。

幾個月前，珍妮佛的姊姊潔西卡(Jessica Locati)同樣獲得葛羅斯買房，實現了她們母親臨終之前希望全家人住近一點的遺願。

芝加哥房地產經紀人薛爾曼(William Sherman)表示，過去一年有10名客戶是在父母協助之下買房。

財富管理公司AlTi Global美國財富規畫主任庫克(Brittany Cook)說，如今客戶比以前更傾向於詢問如何幫孩子買房，許多家長預先給孩子準備現金或短期貸款，讓孩子在買房出價時有著較高的競爭力。

庫克表示，隨著財富增加，家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富。

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)房地產經紀公司Howard Hanna主任高塞特(Stephanie Gossett)說，一直鼓勵手下400人的房地產經紀人團隊讓首購族客戶的父母參與買房過程。

高塞特指出，首購族平均年齡逐漸上升的現象令人感到沮喪，如果等到父母過世才轉移財富，對孩子來說造成不利。

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