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川普政府將廢除存在已60年的避免職場歧視規定

記者顏伶如／即時報導
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聯邦平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity...
聯邦平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission）。（路透）

哈芬登郵報(HuffPost)19日報導，川普政府將廢除存在已60年的避免職場歧視聯邦民權法規。根據1966年頒布規定，絕大多數企業都要向聯邦平等就業機會委員會( Equal Employment Opportunity Commission)報告員工人數統計數據，做為是否遵循禁止種族、性別歧視民權法律的基準，但EEOC上周已提議停止收集資料。

勞工權益倡議組織「法律辯護基金」(Legal Defense Fund)資深政策顧問史米爾尼奧托普洛斯(Amalea Smirniotopoulo)表示，不再收集勞工人數數據的決策，是聯邦政府對於在職場上保護勞工、確保機會平等的歷史角色中逐漸退縮的模式之一。

縮寫EEO-1的員工人口統計資料旨在提倡透明度，讓公司分析聘用措施，協助聯邦平等就業機會委員會落實法律。統計數據也能幫助勞工提出歧視申訴。

舉例來說，聯邦平等就業機會委員會發現戶外運動用品連鎖店Bass Pro Shops聘用勞工的模式存在對非洲裔、拉丁裔男性歧視，裁定開罰1050萬元。提出歧視申訴的員工就是以EEO-1資料做為證據。

不過，聯邦政府如今主張，收集並公布企業提供的員工人數統計資料，構成某種形式的種族歧視。

前總統歐巴馬任內的聯邦平等就業機會委員會主席楊睿珍(Jenny Rae Yang)指出，現任主席盧卡斯(Andrea Lucas)可能向雇主聲稱分享數據恐將觸犯民權法律，以達到阻止數據分享的目的。

楊睿珍指出，盧卡斯先前曾表示，與主管分享員工人數資料恐在某種程度上變成歧視證據，如此說詞並沒有法律根據。

楊睿珍表示，盧卡斯也曾聲稱，在公司網站公布員工人口統計整體資料，可能是以種族、性別做為聘用考量的證據，「這個說法一樣沒有法律根據」。她表示，現在出現恫嚇雇主的各種手段，不讓雇主避免不公平對待，真正受到傷害的其實是所有勞工，某些雇主可能感到害怕，也可能覺得不做統計反而節省成本而停止統計。

史米爾尼奧托普洛斯表示，數據遭到隱藏之後，EEOC將更難執行任務，更不容易找出哪些雇主歧視非洲裔、其他少數族裔及女性員工。

川普 聯邦政府 歧視

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