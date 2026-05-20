川普背書人選在共和黨初選勝出 期中選舉仍面臨重大考驗

派克斯頓（Ken Paxton）。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)分析，19日登場的六州初選當中，川普 總統在肯塔基州 扳倒現任共和黨 聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)，但某些共和黨人士認為，德州初選結果如果出現屬於川普的勝利，共和黨在大選勝出的機會恐將受到傷害。

任期「四連霸」的共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)尋求連任，3月3日初選結果由於得票率未能過半，與另一名候選人、州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)將於5月26日進入決選，出線者將代表共和黨迎戰民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)。川普19日宣布為派克斯頓背書，在共和黨內部造成震撼。

報導分析，派克斯頓倘若一如預期拿下決選，到了大選將在募款處於明顯劣勢的情況下面對塔拉里科。派克斯頓還有沉重的政治包袱，包括2023年曾遭共和黨居多數的德州州眾議會發動彈劾，不過州參議會後來裁定無罪。另外，派克斯頓是以「聖經理由」(biblical grounds)訴請離婚。

不少共和黨人士擔心，與孔寧相比之下，派克斯頓是略遜一籌的候選人，來自全國各地的共和黨團體必須為德州這場選舉加碼花錢，才能提高勝算，但這些經費原本可以用在其他幾個關鍵州的共和黨聯邦參議員候選人身上。

共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)19日對媒體表示：「你不必是火箭科學家，就能看出派克斯頓未來路途如何，情勢只會更加險峻。」

如果要成為參議院多數黨，民主黨必須在今年期中選舉淨增加四席。雖然目標不易達成，但由於川普在獨立選民之間支持度直直落，愈來愈多民主黨人覺得有機會達標。

民主黨參議員競選委員會(Democratic Senatorial Campaign Committee)發言人柯耶爾(Maeve Coyle)說，德州共和黨陷入激烈且代價昂貴的內戰，基本盤分裂，資源耗盡，民主黨方面熱情激昂的程度則是數十年來最高。

柯耶爾指出：「塔拉里科正在打一場邁向勝利的選舉，德州人11月將把他送進美國參議院。」