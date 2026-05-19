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CFTC告明州 試圖阻止明州禁預測市場的法律生效

編譯陳韻涵／即時報導
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明州民主黨州長華茲。 (美聯社)
明州民主黨州長華茲。 (美聯社)

商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission，CFTC)19日對明尼蘇達州提起聯邦訴訟，試圖阻止該州全面禁止預測市場的新法律於今夏生效；CFTC在明州民主黨州長華茲(Tim Walz)簽署法案後隔天提告，凸顯聯邦與州政府監管權之爭白熱化。

紐約時報報導，明尼蘇達州的新法律訂8月1日起生效，規定在明州內經營、託管或推廣預測市場將構成重罪，最高可處五年有期徒刑及1萬元罰款，使其成為全美第一個全面禁止Kalshi、Polymarket等預測市場平台的州。

路透報導，CFTC在訴狀中主張，明尼蘇達州的新法違憲，因為它在州層級將受聯邦法律管轄的衍生性商品市場運作視同犯罪，侵犯聯邦的專屬監管權。

負責監管預測網站的CFTC主席塞利格(Michael Selig)表示，「明尼蘇達州的這項法律一夜之間將預測市場的合法經營者和參與者變成重罪犯。」

明尼蘇達州檢察長艾里森(Keith Ellison)表示，將在法庭上回應，強調「預測市場的設計目的就是讓人上癮，尤其針對年輕人和低收入族群，讓超級富豪更富裕，卻讓我們其他人更窮」。

Kalshi發言人表示，明尼蘇達州禁止預測市場，「就像試圖禁止紐約證交所一樣」，州政府無權禁止聯邦監管的交易所。

Polymarket指出，明尼蘇達州法律「與聯邦政府的既定監管框架背道而馳」。

CFTC已在多州提起類似訴訟，其中一案近日勝訴，成功阻止亞利桑納州對Kalshi提起刑事訴訟。

內華達州是目前唯一成功透過法院禁令封鎖Kalshi的州，麻州最高法院也在審議是否維持當地的禁令；另有至少14個州已提出相關立法，但明尼蘇達州是將全面禁令簽署成法的全美第一州。

明州 華茲 民主黨

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