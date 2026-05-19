打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

川普 總統19日簽署行政命令，要求銀行收集更多有關客戶移民 身份的資訊，這是政府打擊無證移民進入美國銀行體系行動的一部分。

華爾街日報報導，川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。該行政命令將使「移民身份」成為銀行評估客戶是否構成洗錢風險時的明確考量因素之一。

川普發布行政命令的內容，並不像華爾街日報今年2月報導的命令草稿那般措詞強烈。根據之前報導，草擬中的行政命令要求銀行必須向現有客戶以及新客戶索取屬於一個新類別的證件，例如護照。

白宮發表聲明指出，中國洗錢網絡與墨西哥毒品集團都是修改銀行規則的考量根據，要求主管機關在90天之內提出改善建議。

這些變更應確保金融機構在「適當情況下」具備取得客戶額外資訊的「權限」，其中包括「與帳戶持有人是否具有合法移民身分及工作授權相關的資訊」。

現行「認識你的客戶」規定並未強制要求銀行收集客戶的公民身份，銀行通常也不會把客戶公民身份資料分享給政府。法律並沒有禁止非公民在美國開立銀行帳戶。

有關收集客戶公民身份的先前提案，都面臨銀行界普遍反對。銀行業者對於政策是否合法抱持懷疑，對於落實政策的成本花費也表示憂慮。

不過，參與行政命令草擬的財政部長貝森特(Scott Bessent)今年4月曾說：「我不認為這些要求是不合理的。」貝森特也說：「為什麼我們並沒有哪些人在我們銀行系統當中的資料呢？」