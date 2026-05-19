保費、自付額漲 歐記健保恐少500萬人

今年參加「歐記健保」的人數恐減少近500萬。圖為歐記健保網站。(美聯社)

非營利醫療保健研究機構「凱瑟家庭基金會」(KFF)最新分析顯示，今年參加俗稱「歐記健保 」的平價醫療法(Affordable Care Act, ACA)人數恐驟減少近500萬，即20%以上。

調查還發現，繼續投保的人將比過去支付更多費用，平均每位投保人自付額增加1000多元、月保費 平均增加65 元。KFF副總裁兼報告合著者考克斯(Cynthia Cox)說，不管從哪個角度看，人們都支付更多費用。

參保人數預估降幅遠超過最初聯邦數據，不斷上漲的醫療成本迫使人們在年中做出是否續保的艱難抉擇；醫療成本增加的部分原因，是先前幫助多數參保人的保費補貼1月1日到期。

KFF以聯邦和州政的數據、精算公司Wakely Consulting Group研究結果為基礎公布最新報告，推估歐記健保投保人數可能從2025年的2230萬人減少到今年約1750萬人。

近年來，零工、農民、牧場主、美髮師以及其他無法透過雇主獲得醫療保險 的人，都高度倚賴歐記健保。

考克斯認為，投保人數大減的部分原因，是許多人健保去年跨到今年是自動續保，而受到補貼到期及其他市場因素，健保成本高出很多，如果一年之中無力付月費就會失去保險。

報告發現，中等收入棄保比率高於其他族群，因為收入不夠低到享受專為低收入者所提供的補貼，此外又少了新冠疫情期間的額外補貼，可是收入又不足以輕鬆負擔醫療保險。

根據報告，多數州的歐記健保註冊人數都減少。

KFF去年預計，過去四年有助於推升健保率並抵消歐記健保成本的疫情補貼即將到期，保費在2026年將增加一倍以上。但最新分析顯示，實際保費漲幅相對溫和，平均為58%；部分原因是許多人選擇保費更低、自付額更高的保險計畫，實際使用醫療保險時才會增加支出。

另一些人保留原有的健保計畫，卻難以應付上漲的月費。佛羅里達州38歲女子麥肯洛(Caitlin McElroy)每月保費從32元增至89元，由於收入微薄又有病在身，為支付保費不得不減少社交活動，推遲繳納水電費。