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快80歲了…川普右手又瘀青引發熱議 醫生這麼說

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

川普健康狀況的討論，近日再度在網路上升溫。起因是一張總統右手的最新照片在社群媒體上廣泛流傳。照片中可見其手部部分區域疑似覆蓋了厚重化妝品，也讓外界在川普即將迎來80歲生日之際，再次對其健康狀態產生諸多猜測。

據Mandatory報導，這張照片迅速成為各大論壇與社群平台的熱門話題，不少網友聚焦於他手部明顯的變色與瘀青現象。事實上，類似情況在過去一年內已多次引發關注。盡管白宮先前曾對相關問題作出回應，但最新照片曝光後，相關討論再度升溫。

照片中，川普右手手背疑似以接近膚色的化妝品遮蓋痕跡，而類似情況過去也曾在公開場合被媒體捕捉，引發外界持續追問其成因。

白宮官員此前表示，這些瘀青主要與川普頻繁握手，以及每日服用阿斯匹靈有關。幕僚指出，兩者疊加之下，容易使瘀青更加明顯，尤其高齡者的皮膚本就較為脆弱，更容易出現相關情況。

不過，這樣的說法並未完全平息外界猜測。隨著照片在社群平台快速擴散，許多網友也開始延伸討論川普的健康與外貌狀況。

部分留言質疑，化妝是否是為了掩蓋瘀青；也有人藉機重新討論其身體與認知能力。有些貼文聚焦於他的年齡，另一些則提到，他近年來在訪談與競選活動中，經常主動談論自己的認知測驗成績。

醫學專家則提出較為常見且保守的解釋。未曾治療過川普、來自紐約的內科醫師Stuart Fischer曾表示，隨著年齡增長，人體本來就更容易出現瘀青。他向表示，「年長者本來就比較容易瘀青。當你每天與數十人握手時，出現這類情況其實並不罕見。」

這波再度升溫的討論，也恰逢外界持續爭論川普是否適合繼續擔任公職。上個月，來自馬里蘭州的國會議員拉斯金（Jamie Raskin）曾呼籲總統接受更全面的認知能力評估，理由是擔憂其近期部分公開發言的狀態。

另一方面，川普則多次強調自己身體狀況良好，並經常在公開場合提及自己的認知測驗表現，以回應外界質疑。

▲ 來源：X＠atrupar（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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