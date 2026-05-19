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理財專家在猶他州推動規模千億數據中心 僅2%居民支持

記者顏伶如／即時報導
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熱門實境節目「創智贏家」(Shark Tank，又譯創業鯊魚幫)固定班底、理財專...
熱門實境節目「創智贏家」(Shark Tank，又譯創業鯊魚幫)固定班底、理財專家歐萊瑞(Kevin O'Leary)。(路透)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)18日報導，熱門實境節目「創智贏家」(Shark Tank，又譯創業鯊魚幫)固定班底、理財專家歐萊瑞(Kevin O'Leary)在猶他州推出規模1000億元數據中心提案，民調顯示只獲2%當地居民支持，如今更出現罷免提案的公投

歐萊瑞對於在猶他州博斯埃爾德郡(Box Elder County)興建大型數據中心的態度依然堅定，並稱大型數據中心能讓美國面對中國時維持競爭力。

「鹽湖論壇報」(Salt Lake Tribune)報導，數據中心興建計畫日前獲得批准之後，就有居民提出申請，要求讓阻止興建計畫的倡議納入公投。

名稱為「博斯埃爾德究責公投」(Box Elder Accountability Referendum)的倡議行動，由布瑞娜‧威廉斯(Brenna Williams)等當地居民發起。威廉斯曾幫忙住在猶他州偏遠西部米勒德郡(Millard County)的雙親對抗大型數據中心建案。

威廉斯接受「鹽湖論壇報」訪問時說，郡裡許多有孩子的婦女，都非常注意自己的未來與兒女的未來，彼此之間逐漸凝聚成一個團體，「我們的感受都一樣」。她說：「必須站出來行動，我們要發起抗爭。」

「博斯埃爾德究責公投」第一個遭遇的挑戰是，郡政府告知批准數據中心是州政府主管，不是郡政府。後來威廉斯接到通知說，反對數據中心的提案可以納入公投，但要從四個社區搜集到5422人連署才能成案。

博斯埃爾德郡發言人對財星雜誌(Fortune)表示，公投案推動期間，數據中心開發案將繼續進行。

猶他州立大學(Utah State University)物理教授戴維斯(Robert Davies)指出，歐萊瑞的數據中心相當於每天把大約23顆原子彈的能量釋放到當地環境，漢塞爾谷(Hansel Valley)地區白天溫度將上升華氏5度，夜間溫度高達華氏28度，目前當地已經遭遇嚴重乾旱，居民被要求節約用水。

公投 猶他州

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