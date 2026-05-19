WSJ：AI抗拒潮流正在美國各地掀起

針對人工智慧（AI）而來的抗拒潮流正在美國各地掀起。（路透）

華爾街日報18日分析，針對人工智慧 (AI)而來的抗拒潮流正在美國各地掀起，科技大老在畢業典禮演講被噓、數據中心興建計畫遭擋等事件，反映了迅速崛起的AI產業，如今面臨快速增長的危機。

民眾對AI與數據中心反感態度升高，進而影響選舉，引發抗議活動甚至某些暴力事件。根據追蹤機構「數據中心觀察」(Data Center Watch)統計，今年第一季裡，受到地方抵制導致計畫取消的數據中心開發案例有20多個，去年當中則有48個數據中心計畫受到阻撓或延遲，總計金額約1560億。

川普總統先前表示，數據中心開發計畫「需要某些公關協助」，多家AI公司現正投入數億計數經費於期中選舉，希望對付這股反對AI的潮流。

谷歌(Google )前任執行長施密特(Eric Schmidt)15日在亞利桑納大學(University of Arizona)畢業典禮演講時說，人工智慧帶來的技術轉型將比以往任何時候規模更大、速度更快、影響更深遠，台下觀眾報以噓聲。

最近幾周公布的多項民調結果顯示，受訪民眾一致表現對AI的憂慮。數據中心擴建加速電價上漲，引發消費者反彈。勞工則擔心AI興起導致大規模失業，家長憂慮AI破壞教育、傷害兒童心理健康。

根據聯邦起訴書，一名20歲德州男子遭控今年4月向OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)住家丟汽油彈，還對OpenAI企業總部發出威脅。

印地安納波里斯民主黨籍市議員吉布森(Ron Gibson)因為投票贊成數據中心興建項目，後來在家門口腳踏墊下發現寫著「不要數據中心」(NO DATA CENTERS)的字條，幾天後又收到寫著髒話的紙條。

密蘇里州費斯圖斯(Festus)市議會通過造價60億元的數據中心計畫，但相隔一周之後，支持開發案的四名市議員就遭罷免下台。

從緬因州到亞利桑納州，全美有數十個社區正在努力對抗數據中心興建。

OpenAI、Anthropic等人工智慧新創公司獲得投資者投入數百億資金發展算力，這些公司在積極發展數據中心的同時，也投入數億元在期中選舉，希望對抗反對浪潮。

AI基礎設施顧問公司SemiAnalysis執行長帕特爾(Dylan Patel)表示，OpenAI、Anthropic未來幾個月恐將面臨大規模抗議。帕特爾接受播客節目訪問時說：「民眾討厭AI，AI比移民和海關執法局(ICE)更不受歡迎，比政治人物更令人討厭。」