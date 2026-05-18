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1994年辛普森命案作偽證 洛杉磯前警探福爾曼逝世

編譯陳韻涵／即時報導
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洛杉磯警探福爾曼(左)12日辭世，享壽74歲。 (美聯社資料照)
洛杉磯警探福爾曼(左)12日辭世，享壽74歲。 (美聯社資料照)

加州洛杉磯警探福爾曼(Mark Fuhrman)於12日在愛達荷州庫特內郡(Kootenai County)辭世，享壽74歲。福爾曼是1994年洛杉磯雙屍命案的第一批調查警探小組成員，他在此案審判期間作偽證而被定罪。

美聯社報導，職業美式足球聯盟(NFL)明星辛普森(O.J. Simpson)的前妻妮可‧布朗‧辛普森(Nicole Brown Simpson)與她的友人葛德曼(Ronald Goldman)於1994年6月在洛杉磯遇害。

福爾曼在辛普森的住所發現一隻血手套，此證物原本是指控辛普森的關鍵證據；然而，辯方於交叉詰問期間播放一段錄音，顯示福爾曼曾多次使用種族歧視措辭，與他在庭上宣稱「過去十年從未使用過反非裔種族歧視言論」的證詞完全矛盾。

辯方因此主張，福爾曼存在種族偏見，可能誣陷辛普森，成功動搖陪審團對他證詞可信度的判斷。

辛普森的「夢幻隊」(Dream Team)辯護律師團法律策士、哈佛大學法學系退休教授德蕭維茲(Alan Dershowitz)在福爾曼離世後表示，「他是一位非常優秀的警探，遠比他作為證人的表現要好得多。」

德肖維茨說：「他非常聰明，是一位積極進取的警探。他在庭上使用種族歧視語言的行為，幫助我們贏得辛普森案。案子結束後，我和他有些接觸，我們保持友好的關係。」

1995年，刑事法庭陪審團裁定辛普森的謀殺罪名不成立；1996年，福爾曼以偽證罪遭起訴，最終以不抗辯(no contest)結案。

辛普森案落幕後，福爾曼宣布退休，帶著家人移居愛達荷州，在一座占地約8公頃的農場過田園生活。

福爾曼卸下警徽後，轉任電視與廣播評論員，並以此案為主題，撰寫出版「布倫特伍德謀殺案」(Murder in Brentwood，暫譯)一書，從警探視角剖析這起轟動全美的命案。

命案主角辛普森在刑事庭獲判無罪，但1997年的民事訴訟陪審團仍裁定他應為兩名死者負責，判決他賠償遺屬3350萬元。

辛普森後因與前述謀殺案無關的罪名服刑9年，2024年在拉斯維加斯因前列腺癌病逝，享壽76歲。

洛杉磯 加州 NFL

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