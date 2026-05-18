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藥品折扣網站TrumpRX增加600多種學名藥 川普稱大突破

編譯盧炯燊／即時報導
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川普 18 日在白宮宣布 TrumpRx 新增600多稱平價藥品，顯然是回應民主...
川普 18 日在白宮宣布 TrumpRx 新增600多稱平價藥品，顯然是回應民主黨的批評以及期中選舉選民所關注的醫療問題。 (美聯社)

總統川普18日宣布，政府折扣藥品網站TrumpRx.gov新增600多種學名藥及原廠品牌藥，聲稱是現代史上降低醫療成本的最大突破。

美聯社報導，民主黨人一直批評 TrumpRx 只是作秀，所推薦的許多品牌藥在醫保給付下價格還會更低，又或在其他地方有價格更低的學名藥。至於醫療費用則是許多美國人最大的擔憂之一，共和黨控制的國會削減對白卡(Medicaid)的醫療補助，「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的額外補貼也消失，勢必影響共和黨期中選舉選情。

為此川普 18 日在白宮宣布 TrumpRx 新增600多稱平價藥品，顯然是回應民主黨的批評以及期中選舉選民所關注的醫療問題。

川普說此次大增平價藥品，主要得益於與其他線上藥局的合作，包括亞馬遜藥局、GoodRx 以及億萬富翁投資人庫班(Mark Cuban)旗下的郵購處方藥店 Cost Plus Drug。

川普說，TrumpRx 是降低醫療保健成本的最大突破，而且還剛起步，預期未來是「醫藥界最熱門的項目」。他表示新增的藥品使該網站的藥品種類增加近 7 倍，又說自網站開通以來，訪問量已超過1000萬次。

今年2月成立的 TrumpRx，並非藥品購買平台，而是一個服務平台，引導民眾到藥廠的直銷網站購藥，包括品牌藥及學名藥，也提供買藥折價券。該網站針對的是自費的無保險患者。

出席白宮活動的庫班，儘管2024年大選公開支持民主黨總統候選人賀錦麗，但也一直強烈支持 TrumpRx 以及衛生部官員為降低處方藥價格所做的工作，並提議將 TrumpRx 連結到他的郵購網店Cost Plus Drug。

這個網店打破傳統中間商的暴利，實行「生產成本 + 15% 固定加價 + 藥劑師手續費 + 運費」的透明定價模式，為民眾提供極為便宜的學名藥。

波士頓大學商學院教授康蒂(Rena Conti) 則說，即使 TrumpRx 增加了藥品品種，但節省藥費很大程度取決於患者的具體情況，有時使用醫療保險支付藥品費用比在 TrumpRx 更划算。

民主黨 共和黨 川普

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