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曾說不相信UFO…川普發AI圖 親自押送「外星人」引熱議

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

據紐約郵報報導，川普總統近期再度引發網路熱議，原因並非政策或演說，而是一則充滿戲劇性的AI生成圖像。

川普總統周日於社群平台發文，分享一張由AI生成的圖片，畫面中他在軍事基地押送一名被鐵鍊束縛的肌肉外星人，場面頗具電影感。該貼文迅速在網路上引發關注與討論。

有趣的是，這則貼文發布之際，他的政府才剛向公眾公開大量不明飛行物（UFO）相關文件。

這張「壯碩外星人」的圖片，僅是他近期一系列AI生成內容的一部分。此前，他還曾發布一張自己從軌道戰鬥基地向地球發射高能雷射的影像。

在另一則貼文中，他也展示了自己身處太空戰鬥設施的畫面，場景中包含爆炸與衛星等科幻元素。

由於川普過去曾推出以自身形象為主題的交易卡系列，將自己塑造成超級英雄、太空人等角色，因此他在社群平台 Truth Social上分享此類誇張或戲劇化AI圖像的行為，並不令人意外。

同時，他也發布了一段影片內容。

值得注意的是，川普過去對 UFO議題一向持懷疑態度。2019 年，他在接受ABC新聞訪問時曾表示，「有人說他們看到了 UFO，你相信嗎？我不太相信。」

然而，他的政府近期則推動相關資訊透明化政策，並於今年2月簽署命令，要求五角大廈公開UFO文件。此舉被視為對外界長期猜測的一種回應。

副總統范斯也曾對此議題發表看法。他在今年3月受訪時表示，所謂UFO（政府現稱「不明異常現象」）可能並非外星生命，而更可能涉及超自然解釋。他說，「我不認為他們是外星人，我認為他們是惡魔，但這是另一個很長的話題。」

他同時提到，包括基督教在內的多種宗教傳統都認為世界存在超自然力量，而他個人也對UFO研究抱持高度興趣，視其為副總統任期內的一項「個人計畫」。

近期，美國政府公開了約162份UFO相關文件，內容涵蓋過去80年的目擊紀錄。其中部分文件提及，阿波羅11號任務期間，太空人艾德林（Buzz Aldrin）曾描述月球附近出現「相當明亮的光源」。

川普則在Truth Social上表示，過去政府在 UFO 議題上缺乏透明度，而如今隨著文件與影像陸續公開，「人民可以自行判斷這到底是怎麼回事」。

他寫道，「祝大家玩得開心！」

此外，他也曾發布一張標註「太空軍（Space Force）」的 AI 圖像，畫面中他在類似太空指揮中心的場景按下紅色按鈕，隨後螢幕顯示對地攻擊的視覺效果。

川普長期支持建立名為「金色穹頂（Golden Dome）」的太空飛彈防禦系統，用以應對未來可能的核威脅。不過相關計畫的細節目前仍屬機密。

▲ 來源：Truth Social＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

太空人 川普 UFO

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