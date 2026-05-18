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科州傳漢他病毒死亡病例 與郵輪疫情無關

新華社洛杉磯5月18日電
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科羅拉多州日前發現的一例本地感染漢他病毒死亡病例。(路透)
科羅拉多州日前發現的一例本地感染漢他病毒死亡病例。(路透)

據美國媒體18日報導，科羅拉多州日前發現的一例本地感染漢他病毒死亡病例，與「宏迪亞斯」號郵輪疫情無關。

科羅拉多州公共衛生與環境部此前發表聲明稱，該死亡病例為道格拉斯縣一名成年居民。初步調查顯示，感染可能與接觸當地嚙齒動物有關。目前公眾感染風險仍然較低，相關調查仍在進行中。

聲明發布於15日，未提及病例的死亡或確診日期。

據聲明介紹，科羅拉多州春夏季經常出現由「無名病毒」引發的漢他病毒感染病例。在科羅拉多州，鹿鼠是導致人類接觸該病毒的最常見嚙齒動物。衛生部門提醒民眾避免接觸嚙齒動物及其尿液、糞便、唾液和築巢材料，以降低感染風險。

據美國疾病控制和預防中心網站介紹，漢他病毒可引發「漢他病毒肺綜合徵」。患者初期症狀包括發熱、乏力和肌肉酸痛等，隨後可能出現咳嗽、呼吸困難等嚴重呼吸系統症狀，一些情況下可危及生命。

近期，「宏迪亞斯」號郵輪在大西洋航行期間爆發安第斯病毒導致的聚集性感染，引發國際關注。安第斯病毒和「無名病毒」同屬漢他病毒家族，但屬不同毒株。

疫情 科羅拉多州

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