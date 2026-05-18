我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普撤銷對國稅局的100億美元訴訟

TSA下月推機場外安檢 要收費…今日5件事

川普金色手機終於發貨 卻爆國旗翻車…超像Walmart廉價貨

世界新聞網馬雯婷／即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普推出的金色 T1 智慧型手機，外界普遍稱為「川普手機」，近日因美國國旗圖案出現明顯錯誤而引發爭議。這款原本主打「愛國形象」的手機，如今卻因涉及國家象徵的設計細節，遭到支持者與批評者雙方熱議。

據雅虎新聞網報導，這款售價499美元、掛上川普品牌的金色智慧型手機，早已受到部分MAGA支持者質疑，如今又因一支高度疑似由AI生成的宣傳影片，再度掀起新一波批評聲浪。

本周稍早，川普 Mobile 緊急回應已支付訂金顧客日益升高的不滿情緒。周三，公司發布最新影片，表示T1手機終於即將開始出貨，並稱已預付訂金的消費者將於「本周內」陸續收到產品。

外界認為，這支影片顯然是為了平息買家對手機是否真的能順利出貨的疑慮。T1 官方宣稱產品「以美國價值為核心設計」，並「由美國創新精神打造」，同時強調背後有「美國團隊參與設計與品質控管」。

然而，影片中的手機設計卻被發現出現多處疑點，尤其是鏡頭模組與機身上的美國國旗圖案，似乎都與先前版本不同。按照美國國旗標準設計，旗面應包含代表最初十三州的13條紅白條紋，但The Verge指出，影片中的部分渲染圖僅出現11條條紋，另一些甚至只有9條。

The Verge認為，這種條紋數量不一致的情況，很可能代表影片內容是透過 AI 生成。

相關畫面隨後在 X上迅速瘋傳，一則質疑國旗設計正確性的貼文，更在數小時內吸引大量留言與討論。

有網友質疑，「這就是川普政府口中的美國價值嗎？」也有人批評，「成本最多只有五美元！廉價垃圾！」另有使用者嘲諷表示，「American what? LOL…（什麼美國價值？笑死）」。

根據 CNN報導，這款裝置的外型與一款中國製造、於 Walmart 販售、售價127.99美元的手機高度相似。而這個價格，也與消費者一年前為這支金色川普品牌手機支付的100美元訂金相當接近。

▲ 來源：X＠TrumpMobile（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

智慧型手機 川普

上一則

美參議員：中國若犯台將承受美方全面制裁與關稅措施

延伸閱讀

川普劇透：林肯紀念堂倒映池國慶前將換「美國國旗藍」

川普劇透：林肯紀念堂倒映池國慶前將換「美國國旗藍」
怕手機被駭?川普訪中社群幾乎不發文

怕手機被駭?川普訪中社群幾乎不發文

中國追覓第4季將推出高奢訂製手機 售價1.5萬美元

中國追覓第4季將推出高奢訂製手機 售價1.5萬美元
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
美國國務卿魯比歐。（路透）

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

2026-05-14 16:05

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢
賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹
闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂

闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂