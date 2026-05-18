美參議員：中國若犯台將承受美方全面制裁與關稅措施

共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）。(美聯社)

美國共和黨籍聯邦參議員葛理漢 昨天受訪表示，他認為美國有責任確保台灣安全，並支持維持戰略模糊政策，強調中國若武力犯台，中國經濟將立刻面臨美方全面制裁和關稅 措施。

美國國家廣播公司（NBC）報導，葛理漢（Lindsey Graham）昨天在NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）接受主持人維爾克（Kristen Welker）訪問。

維爾克表示，總統川普 （Donald Trump）上週結束川習會返國後，接受福斯新聞（Fox News）專訪時未允諾支持台灣。她問葛理漢若台灣缺乏美國支持，是否還能保持安全？

葛理漢說：「我認為確保台灣安全符合我們的利益。美國長久以來奉行『一中政策』，我們不承認兩個中國。我們承認一個中國，兩種制度。」

他接著說：「美國長期奉行提供台灣軍事援助的政策，我們與台灣也有經貿往來。因此我希望維持戰略模糊這項政策。假如中國犯台，我們會怎麼做？我們維持戰略模糊。」

葛理漢指出：「川普總統說『這取決於我個人』。他說的沒錯。我身為國會議員能做些什麼？我將與阿拉斯加州同黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提案，推動侵略前的強力制裁措施。一旦中國犯台，將對中國祭出關稅和制裁。」

「我希望中國明白，如果你們企圖以武力強行奪台，你們的經濟在第一天就會面臨美國全面制裁與關稅措施。這就是我想推動的嚇阻入侵措施。」

他也說：「至於（對台）軍售案，若總統不批准，我尊重他的決定。但我希望總統能告訴全國人民，『雖拒絕軍售案，但我與中國達成一項能讓台灣更安全的協議』。我們拭目以待。」

維爾克問葛理漢他是否希望軍售獲批准、以及川普是否支持他剛才所提的制裁方案，葛理漢回答說「我們尚未與他討論此事」，強調國會將以壓倒性支持來警告中國。「如果當初我們對俄羅斯也這樣做：如果你入侵烏克蘭，第一天就會面臨這個後果，我想他們就不會入侵了。」

葛理漢補充說：「所以我們要讓中國清楚知道，從你們企圖武力犯台的第一天起，你們的經濟將面臨何種後果。我希望行政部門能支持這一點。」

「至於軍售案還是交由總統定奪，不過我會鼓勵他強化台灣實力，以便我們嚇阻侵略。如果你對中國讓步，他們就會拿下台灣，我認為中國將會得寸進尺，不過我們不希望戰爭、也不尋求衝突，我希望維持現狀。」