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美國翻譯將白宮通訊主任譯為交通部長 中網友：專業堪憂

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美國翻譯將白宮通訊主任譯為交通部長 中網友：專業堪憂

記者林則宏／即時報導
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白宮翻譯將白宮通訊主任張振熙的頭銜翻譯成「交通部長」，影片在網上流傳後，有網友指...
白宮翻譯將白宮通訊主任張振熙的頭銜翻譯成「交通部長」，影片在網上流傳後，有網友指白宮的翻譯專業素養堪憂。（美聯社）

《今日俄羅斯RT》18日在微博發布一段影片指稱，5月14日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場與隨美國總統川普到訪的美國代表團一一握手時，白宮翻譯竟將白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）的頭銜翻譯成「交通部長」。

報導稱，這段視頻在網上引發熱議。有網友指出白宮的翻譯專業素養堪憂：「她介紹艾瑞克（Eric Frederick Trump）和賴拉．川普（Lara Trump）時，竟然就直接翻譯成『他的兒子』、『兒媳婦』。」

亞洲週刊曾報導，張振熙1982年出生於加州沙加緬度，父母是華人，母親在日本長大，二人於美國留學時結識，後靠開餐館和做小生意維生。張振熙畢業於加州州立大學的政治和電腦科學系，後來成為政治寫手及格鬥比賽主持人。

報導稱，張振熙外表粗獷，公開發言亦狠辣，攻擊川普政敵不遺餘力。同時，張振熙也會玩轉網路惡搞文化，如為前總統拜登的照片加上「救命！我的尿布爆滿了！」等極具煽動性的設計對白。

美國媒體稱，張振熙能為川普打破一切政治發言規則，沒有底線，一旦有人攻擊川普，他肯定會反擊，但隔一天又能和那些記者喝咖啡，交換訊息。

亞洲週刊表示，未婚的張振熙每天早上6點就開始給記者發消息，有時候忙到半夜還在答問題，既是川普的「攻擊手」，又幫他「擦屁股」。

習近平 微博 白宮

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