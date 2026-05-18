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擴大紅藍卡附加稅是選舉重點 雙薪家庭到報稅才知衝擊

記者顏伶如／即時報導
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歐記健保（Obamacare）。（路透）
歐記健保（Obamacare）。（路透）

理財專家詹金(Ted Jenkin)18日在福斯新聞網撰文指出，對於夫妻都是專業人士的許多雙薪家庭來說，勞動所得(earned income)徵收紅藍卡附加稅(Medicare surtax)0.9%彷彿隱藏稅目，由於雇主沒有從薪水預扣稅款，等到報稅時才發現「驚喜」；政府面臨財政赤字擴大的情況下，民主黨希望擴大紅藍卡附加稅，成為今年期中選舉矚目焦點。

詹金分析，俗稱「歐記健保」(ObamaCare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，立法構想是向富人徵稅用來支付計畫，但在2026年的今日，「富有」(rich)定義變成包括：雙薪專業家庭、經營事業的生意人、企業家。

他指出，這些民眾若住在生活開銷昂貴城市，通常不會覺得自己有錢，而華府需要更多資金時，相同答案總是設法向「富人」收更多稅。

在原本就要繳交的紅藍卡聯邦醫療保險稅1.45%之外再收0.9%紅藍卡附加稅，徵稅門檻是個人報稅年收入20萬元或夫妻合併報稅年收入25萬元。年收入40萬元夫妻有15萬元收入要繳附加稅，稅金約1350元。

詹金寫道，這個數目對較高收入者不至於造成致命打擊，卻因為意外發現要繳稅而感到憤怒。

他表示，雇主只對個人年收入超過20萬元的員工預扣紅藍卡附加稅，如果夫妻兩人年薪各為18萬元、15萬元，加起來33萬元已超過25萬元門檻，但雙方雇主都沒有預扣附加稅，因此這對夫妻只有到了報稅時才會發現這筆額外增加的稅款。

文中分析，華府找到一種方法，創造出讓人們幾乎不會察覺、等知道時卻為時已晚的稅；在政府迫使需要增加稅收的情況下，提高紅藍卡附加稅在政治層面上比削減老年人福利更容易實現。

詹金指出，「向富人加稅以搶救紅藍卡」口號在民調獲得不錯反應，但危險之處在於稅目衝擊的將是不覺得自己有錢的雙薪家庭、生意人、企業家。

民主黨 報稅 紅藍卡

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