離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
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華爾街日報18日獨家報導，為排除機場擁擠問題，運輸安全管理局(TSA)下個月將推出實驗計畫，讓安檢移到機場外部進行，試辦措施可能擴大實施。不過，這項特殊服務每次要收取費用9元。
實驗計畫第一階段只在波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)讓達美航空(Delta Air Lines)、捷藍航空(JetBlue)早晨航班的乘客使用，接受安檢的地點是在麻州佛明罕(Framingham)的TSA外哨站。
乘客在佛明罕完成安檢之後，搭乘專車前往距離相隔大約25哩的機場，到了航廈不必再通過安檢站，可以直接到登機門準備搭機。
名稱為「地上通訊線」(Landline)的外部安檢服務，單程費用為9元，佛明罕安檢地點停車費為一天7元。
報導指出，試辦計畫把搭機旅遊原本讓人最有壓力的環節，移到遠離機場的地點進行。
位於佛明罕的TSA新建外哨站，接受乘客辦理登機報到及托運行李。
這項計畫由機場接駁巴士公司「地上通訊線」負責，在外哨站為乘客辦理報到登記、專車接送的人員都是公司員工，行李與乘客安檢由TSA人員負責。行李送到機場之後則由航空公司人員接手。
TSA表示，這項計畫是為了推動安檢現代化、為乘客提供更多便利的努力項目之一，對於巴士營運公司與航空公司都有嚴格要求，必須符合現行安全規定。
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