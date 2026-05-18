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離機場25哩…緩解擁擠 TSA將實驗在機場外安檢

長島鐵路持續罷工 每日經濟損失達6100萬 接駁巴士啟動

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

記者顏伶如／即時報導
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圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

華爾街日報18日獨家報導，為排除機場擁擠問題，運輸安全管理局(TSA)下個月將推出實驗計畫，讓安檢移到機場外部進行，試辦措施可能擴大實施。不過，這項特殊服務每次要收取費用9元。

實驗計畫第一階段只在波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)讓達美航空(Delta Air Lines)、捷藍航空(JetBlue)早晨航班的乘客使用，接受安檢的地點是在麻州佛明罕(Framingham)的TSA外哨站。

乘客在佛明罕完成安檢之後，搭乘專車前往距離相隔大約25哩的機場，到了航廈不必再通過安檢站，可以直接到登機門準備搭機。

名稱為「地上通訊線」(Landline)的外部安檢服務，單程費用為9元，佛明罕安檢地點停車費為一天7元。

報導指出，試辦計畫把搭機旅遊原本讓人最有壓力的環節，移到遠離機場的地點進行。

位於佛明罕的TSA新建外哨站，接受乘客辦理登機報到及托運行李。

這項計畫由機場接駁巴士公司「地上通訊線」負責，在外哨站為乘客辦理報到登記、專車接送的人員都是公司員工，行李與乘客安檢由TSA人員負責。行李送到機場之後則由航空公司人員接手。

TSA表示，這項計畫是為了推動安檢現代化、為乘客提供更多便利的努力項目之一，對於巴士營運公司與航空公司都有嚴格要求，必須符合現行安全規定。

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