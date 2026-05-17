智慧機釀少子化？研究揭與生育驟降有關

最新研究發現，數位裝置普及可能是生育減少原因之一。(路透)

世界各國出生率下滑的背後原因，外界廣泛認為包括難以負擔購屋、通膨與薪資等因素的經濟壓力等，但最新研究發現，數位裝置普及可能也是原因之一，因為行動網路普及與生育率驟減，幾乎同時發生。專家認為，年輕人使用社群媒體可能縮減了面對面相處的時間，並提高對伴侶的期望，從而增添擇偶與生育的難度。

美國辛辛那提大學的報告以英美首次推出4G行動網路的時間點，研究生育率，結果發現最早出現高速行動網路的地區，生育率最快減退、降幅也最大。研究人員認為，智慧機改變年輕人實體社交的方式，導致生育率驟降。

英國金融時報（FT）的分析顯示，其他國家也都有類似趨勢。美國、英國、澳洲年輕父母的生育率，在2000年代初期大致持平，但2007年起顯著下滑。法國與波蘭約在2009年出現類似情況；墨西哥、摩洛哥、印尼在2012年發生；迦納、奈及利亞、塞內加爾也在2013-2015年間跟進。

從Google的行動應用程式（App）搜尋看來，生育大減與智慧手機在各地市場普及，幾乎同時發生，多國資料顯示，不管原先的生育趨勢為何，智慧手機出現後，生育率皆大降。

辛辛那提大學的報告指出，數位裝置降低了實體社交時間，數十個國家的證據支持這個論點。以南韓為例，年輕人實際交際的時間過去20年來，減少一半。

人口統計學家史東表示：「要碰到結婚對象，需要過濾掉很多人，要是大幅減少社交，就算能找到另一半，也得花更久」，「若花很長時間與真實世界的同儕相處，擇偶標準會基於現實世界。若把時間花在Instagram，擇偶標準會基於人為塑造的常態。」

智慧手機的影響不只於此，芬蘭人口學家羅克許指出，有伴侶的年輕人中，社群媒體的最重度使用者，性功能障礙比率較高。她也認為，社群媒體占用的時間、還有這類平台投射的價值觀與生活方式，也讓青年難以建立堅定關係。

史丹福大學講師伊凡絲表示，性別角色愈傳統，智慧手機對出生率的影響愈大，形容為「文化躍升」，Instagram和TikTok使全球女性得以忽視傳統權威，提高對關係的期待，但當地男性往往未對此作好準備。

出生率下滑似乎是年輕人更廣泛現象的一環，包括單身、感到孤立、身心狀態惡化。最有希望逆轉這種趨勢的做法，或許是藉由文化改變或政府管制，來改變數位習慣。

生育減少、人口老化，會縮小勞動力，打壓生產力成長與生活水準，這也幾乎完整說明了日本1990年代的經濟停滯。退休金與老年照護支出大增造成的財務壓力，也排擠基建等投資，釀成反體制情緒。

賓州大學經濟教授維拉威德說：「生育率下滑是這個時代的一大問題」，幾乎所有急迫問題都源於生育率劇減。特斯拉執行長馬斯克更說，出生率減退是「文明的最大風險」。