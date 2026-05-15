AI製作會議紀錄看似方便 律師卻說法律風險猶如定時炸彈

AI會議紀錄彷彿定時炸彈，絕大多數企業高層卻渾然不覺。示意圖（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)15日報導，從大型企業董事會、一般生意人甚至家庭主婦，如今愈來愈常使用人工智慧 (AI)工具製作會議紀錄，除了有逐字稿還能整理摘要大綱，迅速方便。然而，專家指出，從法律風險來看，這些AI會議紀錄彷彿定時炸彈，絕大多數企業高層卻渾然不覺。

報導指出，在Zoom或Teams視訊會議使用AI機器人工具看似無害，而且AI紀錄軟體已經成為許多上班族仰賴的重要工具，可以迅速做好會議紀錄、生成摘要。但企業律師卻頻頻發出警告指出，這些工具可能帶來法律惡夢。

聖安東尼奧商務律師吉福特(Jeffrey Gifford)日前接受紐約時報 訪問時說，所有人都在使用AI會議紀錄工具，問題在於AI不是只幫會議抓重點，還會捕捉一切細節，包括無意之間的閒聊、開玩笑、臆測、修改發言內容以及原本不會記下來的隨口發言，這些資料一旦列入紀錄，日後就有可能成為證據，或遭到主管機關審查。

至於AI工具把錄音檔存在何處、哪些人可以取得檔案、檔案將保留多久等問題，使用者通常了解有限。

舉例來說，拿對競爭對手或潛在交易隨口開玩笑，可能被AI工具保存下來，有朝一日面臨政府機關或法官審查。不經意對於已知風險順口提一句，幾年之後可能浮上檯面，在股東訴訟裡成為證據。

聯邦檢察官出身的白領犯罪律師李伊(Christoffer Lee)受訪時說，法院對於民事訴訟官司通常要求提供所有相關文件與通訊，當事人不必特別索取，未來主管機關在審查公司行號時，可能開始索取AI工具製作的逐字稿。

如果內容敏感的法律討論透過逐字稿或錄音被外部人工智慧公司取得，法院可能視為向第三方揭露消息。對於許多企業來說，關鍵重點在於「律師─委託人保密特權」(attorney-client privilege)如何界定。

今年稍早出現的一起判例，法官裁定AI聊天機器人Claude生成的法律建議，不在「律師─委託人保密特權」保護之列。

許多使用者認為AI生成的會議摘要正確無誤，但專家警告如此心態非常危險。涉及法律、財務、合約事項的文句如果出現記錄誤差，未來可能難以翻轉。法律專家說，公司應對AI紀錄工具的使用訂定明確規範，而不是讓員工自由使用。