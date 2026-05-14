川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

美國國務卿魯比歐。（路透）

當美國代表團在北京與中方官員會面時，議程上充滿了各項重要議題。然而，美國國務卿魯比歐 也在會議期間，短暫被會場的室內設計所吸引。

根據南華早報（South China Morning Post）報導，一段魯比歐抬頭欣賞天花板的影片近日在網路上廣泛流傳。當時，中國國家主席習近平周四在北京接待美國總統川普，而魯比歐正身處其中一座氣勢恢宏的接待廳內。

影片中，魯比歐站在北京北京人民大會堂的東大廳，目光長時間停留在天花板華麗繁複的裝飾上，神情流露出明顯的讚嘆。

這座坐落於天安門廣場附近的宏偉建築，主要作為中國的重要典禮與立法活動場所。

畫面中，魯比歐數次抬手指向天花板，並以手勢描繪其精細紋樣，最後更豎起大拇指表達欣賞之意。

隨後，他轉向美國國防部長赫塞斯 ，繼續指著部分細節交談。不少中國網友認為，這樣的反應展現了他對中國傳統工藝與建築美學的尊重。

東大廳位於建築二樓，面積超過1,120平方公尺（約12,055平方英尺）。其天花板設計融合中國傳統建築元素，尤其汲取了「斗拱」結構的靈感，這是一種透過木構件相互咬合形成的承重系統；同時也結合了「藻井」式下沉天花板的設計特色，並搭配精緻細膩的裝飾工藝。

整座大廳的天花板設有三組大型嵌入式八角形結構，周圍點綴著繁複木雕，每個八角形中央皆懸掛著一盞大型水晶吊燈，整體氣勢典雅而莊嚴。

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