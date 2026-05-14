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兩黨眾議員提案打擊中國持有美農地及軍事基地附近房地產

記者顏伶如／即時報導
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兩黨眾議員在「川習會」登場之前提案，要求打擊中國持有美國農地及美國軍事基地附近的...
兩黨眾議員在「川習會」登場之前提案，要求打擊中國持有美國農地及美國軍事基地附近的房地產。示意圖（路透）

哥倫比亞廣播公司(CBS)13日報導，兩黨眾議員在「川習會」登場之前提案，要求打擊中國持有美國農地及美國軍事基地附近的房地產；提案國會議員說，立法目的旨在修補允許中國等外國敵對勢力前來美國購買土地的「危險漏洞」(dangerous loopholes)。

這項提案是由眾議院中國共產黨問題特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)主席、共和黨密西根州聯邦眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)推動。穆勒納爾在聲明中說，糧食安全就是國家安全，「我們無法允許中國等外國對手收購靠近最敏感軍事設施、重大基礎建設的美國農田」。

民主黨新澤西州眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)以及三名共和黨加州聯邦眾議員布朗莉(Julia Brownley)、潘內達(Jimmy Panetta)、湯普森(Mike Thompson)加入連署。提案內容要求財政部「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States)審查與中國、俄羅斯及其他外國對手有關的土地買賣。

根據農業部截至2024年12月為止的最新資料，超過4000萬英畝美國農業用地由外國實體擁有，中國投資占外國持有土地比例不到1%。

川普總統去年2月簽署一份國家安全備忘錄，限制爭國投資科技、醫療、農業等美國戰略領域。

根據農業部報告，中國持有最多土地的州包括德州(12萬3708英畝)、北卡羅來納州(4萬4263英畝)、密蘇里州(4萬2905英畝)、佛羅里達州(1萬2555英畝)、維吉尼亞(4654英畝)。

美國規模最大豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」(Smithfield Foods)2013年被中國企業以數十億價格收購。根據農業部統計，如今「史密斯菲爾德食品公司」是美國農業土地持有第二多的中國持有人。

「卡托研究所」(Cato Institute)普通經濟學副總監林希康姆(Scott Lincicome)指出，國會可能誇大了對中國投資的擔憂，在農業部統計數據上，中國擁有農地在全國農地只占極小部分。

林希康姆說，這些農地買賣的絕大多數交易裡，賣方都是美國人，推動法案等於聯邦政府企圖限縮美國公民的財產權。

川習會 哥倫比亞 共和黨

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