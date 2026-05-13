上萬案件敗訴 ICE拘留移民案9成遭法官裁定非法

聯邦法院審理的拘留移民訴訟案件，約有90%被法官裁定為ICE非法拘留，圖為ICE探員在法庭外伺機逮捕無證移民。(路透)

政治新聞網站POLITICO分析顯示，自從川普 政府採取激進遣返及拘留政策，移民 及海關執法局（ICE ）強制拘留面臨遣返程序的上百萬名移民以來，告上聯邦法院的拘留移民訴訟案件，約有90%被法官裁定ICE非法拘留，總計超過1萬起拘留移民案件敗訴。如此一面倒的裁決趨勢，堪稱聯邦法官對川普移民政策實施內容的明確駁斥。

POLITICO去年7月開始追蹤ICE採取拘留策略後，在司法系統中呈現的數萬起拘留訴訟案件；這些拘留行為通常是在被拘留者沒有機會為自己辯護的情況下發生。

整體判決趨勢從各個角度來看，都十分明顯。已判決的案件中，川普政府約有1萬400起敗訴，約1200起勝訴。逾425名負責裁判的聯邦法官絕大多數都得出相同結論，川普任命的法官也有多數站在與政府對立的一邊。

對於聯邦法院一面倒的裁決傾向，川普的司法部表示不以為然，並將敗訴原因怪罪給「左派及其在司法部門的激進代理人」，並預測他們最終將在最高法院勝訴。司法部發言人表示：「法律不是法官的人氣競賽。」

但許多審理案件的法官都感到無比沮喪，他們眼中的ICE正在摧毀無數人的生活和法律。一位法官寫道，「這已經超出了普通法律範疇，是對憲法秩序的踐踏。」還有法官直言，「美國不該是這樣的。」

POLITICO報導，川普史無前例的拘留政策，激怒下級法院的程度極深，沒有任何其他現代議題可以相比，也幾乎肯定會上訴至最高法院。

過去十個月，隨著ICE的拘留行動不斷升級，就連負責在法庭上為聯邦政府辯護的司法部律師也曾多次告訴法官，它無法為ICE的某些行為辯護。逾1萬起案件中，包括一位持有效難民身分卻被拘留的哺乳期母親，還有一位與一歲孩子分離、直到孩子被送往醫院才獲釋的母親。

美國紐約地區法官布朗（Gary Brown）在審理其中一起案件時寫道：「在美國，事情不該是這樣的」，「毫無疑問，人類道德準則譴責這種罪惡行徑。」布朗是川普任命的法官。