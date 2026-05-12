房產稅、房屋保險大漲 佛州「避稅天堂」光環褪色

向來被喻為「避稅天堂」(tax haven)的佛羅里達州，如今因為房產稅、房屋保險開銷不斷上漲而光環褪色。示意圖（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，向來被喻為「避稅天堂」(tax haven)的佛羅里達州 ，如今因為房產稅、房屋保險開銷不斷上漲而光環褪色。72歲婦人蘿倫‧英格利許(Lorraine English)原本住在佛州 布瑞登頓(Bradenton)，因為擔心天災頻傳、加上住房負擔日漸沉重，搬家到北卡羅來納州艾許維爾(Asheville)。

佛州不收個人所得稅、對長久居住的屋主提供特別稅務減免等政策，對於高稅州居民具有高度吸引力，加州 所得稅最高13.3%，紐約則為10.9%。

然而，房屋保險成了佛州屋主的重要負擔。在全國房屋保險市場上，佛州房屋保險最昂貴。

以英格利許為例，她表示，包含颶風在內的房屋保險在兩年前漲至每年7000元，洪水險則要另外投保。

根據保險訊息網站Insurance.com資料，在其他州如果房屋保險額度為30萬元，一般民眾房屋保險花費為2543元，佛州則要7136元。專家表示，佛州房屋保險費用增加的原因包括保險詐欺、建築成本上漲以及天然災害。

英格利許說，在佛州最後一次遇到的風災是颶風米爾頓(Hurricane Milton)，花了6500元整修受損的游泳池。

Kiplinger網站試算分析，住在紐約州的退休人士如果年收入為7萬元，退休收入可能要繳給州政府4000元所得稅，若住在佛州則不必繳這筆稅款。然而，如果擁有一棟60萬元的房子，一般紐約屋主房屋保險開銷3021元，一般佛州屋主卻要花1萬3729元。

佛州房產稅也在逐漸上漲，非營利組織「佛州稅務觀察」(Florida TaxWatch)表示，州政府房產稅稅收過去十年增加了一倍多，成長速度超過通貨膨脹與人口成長的總和。

房產稅走高與房價飆升有關，房地產資訊網站Zillow顯示，佛州房價從疫情初期大約25萬元漲到2026年的37萬5000元。

英格利許表示，房產稅一年大約3000元，加上房屋保險之後每年花費上萬。

人口普查局(Census Bureau)統計，2024年有50多萬人從佛州遷到別州，主要目的地包括有5萬2371人遷往的喬治亞州、5萬2219人遷往的德州、3萬3591人遷往的北卡州、2萬8000人遷往的紐約州、2萬5048人遷往的賓州。