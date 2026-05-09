邊疆航空撞死路人 乘客：濃煙密布 以為我快死了

邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

8日深夜，正準備起飛的邊疆航空(Frontier Airlines)4345航班，在丹佛國際機場撞死一名擅闖跑道的路人，飛機引擎起火，機上231人被迫疏散。多名乘客餘悸猶存地向媒體講述自己逃離煙霧瀰漫機艙時的心路歷程；有人形容：「一聲巨響，接著是一片尖叫，我以為我們都要死了。」

邊疆航空表示，機上224名乘客和7名機組人員，全數自滑梯撤離。這起事件至少導致機上12人輕傷，其中5人送醫；其餘乘客由巴士送至航廈，改搭另一架邊疆航空航班離開。

網路上流傳著出事班機引擎起火時，機艙內一片混亂的影片；影片中可以聽到在一聲巨響後，乘客們的尖叫聲。

機上乘客塔蘭基(Nikil Thalanki)向全國廣播公司(NBC)附屬電視台KUSA描述道，飛機輪胎短暫離地後隨即又著陸，不久便起火，「整個機艙滿是煙霧，呼吸非常困難。我們坐著等了大概兩三分鐘或四分鐘，他們才打開艙門口。」

乘客瓦萊拉(Franco Valera)說，他聽到一聲巨響，然後看到窗外引擎著火；「我當時努力讓自己放鬆下來，但每個人都在尖叫，大家紛紛站起來，真的有點嚇人。」

另一乘客哈桑(Mohamed Hassan)形容這是他「這輩子遇過最可怕的經歷」，「我在飛機上向右邊看去，看到一團火光，然後聽到一聲巨響。我吸入了大量有毒氣體，乘客都在尖叫，情緒非常激動，我以為自己就要死了。」

邊疆航空表示，機上224名乘客和7名機組人員，全數自滑梯撤離。這起事件至少導致機上12人輕傷，其中5人送醫；其餘乘客由巴士送至航廈，改搭另一架邊疆航空航班離開。(美聯社)

邊疆航空表示，機上224名乘客和7名機組人員，全數自滑梯撤離。這起事件至少導致機上12人輕傷，其中5人送醫；其餘乘客由巴士送至航廈，改搭另一架邊疆航空航班離開。(美聯社)

乘客蘭德爾(Kimberly Randel)表示，緊急出口一打開，大家就爭先恐後下機，「他們要我們別拿自己的行李和東西，然後我們就跳了下去；那是我人生中最可怕、最恐怖的一刻。」

乘客穆恩(Karen Moon)則說，她很慶幸自己能夠安全下飛機。她說：「除了有點小麻煩之外，我們都沒什麼事。我們還活著，這才是最重要的，對吧？」

美國空服人員協會(CWA)特別發表聲明，讚揚「飛行員和消防員迅速專業的行動，確保火勢沒有蔓延，機上所有人員都安全撤離。」