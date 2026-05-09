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機器人2分鐘整理房間是小事 有生之年將見證「新物種」?

編譯吳孟真／綜合外電
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Figure AI執行長艾德卡克（Brett Adcock）。（美聯社）
Figure AI執行長艾德卡克（Brett Adcock）。（美聯社）

美國機器人新創公司Figure AI 8日發布一段兩台人形機器人合力整理臥室的影片，並稱之為一項里程碑。該公司執行長艾德卡克（Brett Adcock）表示，有生之年可望打造出能彼此共享知識的機器人「新物種」。

Figure AI的影片顯示，兩台人形機器人走進房間後，其中一台將外套掛起、另一台闔上筆電並收好耳機，接著，兩台機器人分別站到床的兩側，透過相互點頭來協調抬起、放置與拉平棉被等動作，不到兩分鐘就完成鋪床。

Figure AI在影片貼文中寫道：「我們教會兩個F.03機器人，在兩分鐘內整理房間和床鋪，一切自動化。」

Figure AI在一篇部落格文章中形容，這項里程碑是「我們期盼未來成為常態的首次重要示範：具有智慧的人形機器人彼此協調，在人類環境中共同完成目標」，但並沒有透露這些機器人何時可提供給消費者。

Figure AI人工智慧主管林區（Corey Lynch）在X上發文表示，「需要說明的是，這些機器人之間沒有任何明確的訊息傳遞，而是完全透過點頭等視覺方式協調動作」。他也強調，影片是以一倍速播放，全程皆為機器人自主運作，沒有透過遠端操控。

該公司表示，今年稍早推出的Helix 02模型是利用新數據來訓練，因此這些機器人能執行較複雜的任務。

艾德卡克曾說，他正朝著「打造新物種」機器人的目標邁進，這類機器人將能彼此複製並共享知識，「我認為這將在我們有生之年實現」。

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