我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊疆航空起飛時撞到「路人」 丹佛機場跑道1死

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

邊疆航空起飛時撞到「路人」 丹佛機場跑道1死

中央社、世界新聞網王若馨／華盛頓9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邊疆航空班機。示意圖，非文中當事飛機。(美聯社資料照)
邊疆航空班機。示意圖，非文中當事飛機。(美聯社資料照)

綜合媒體報導，科羅拉多州丹佛國際機場昨天深夜發生意外，一架原訂飛往洛杉磯的邊疆航空班機，起飛時在跑道撞上一名「路人」，導致一人死亡，及機上至少一名乘客受傷，並引發部分發動機起火，班機因此緊急中止起飛。

美聯社報導，機場和航空公司皆未透露該名「路人」的狀況。

法新社報導，丹佛國際機場（Denver International Airport）在聲明中指出，邊疆航空（Frontier Airlines）4345航班於晚間11時19分左右通報「在起飛時撞上一名路人」。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）引述未具名官員報導，被撞的人「遭到其中一具發動機至少部分吸入」。發動機是否受損及「路人」在事發後的狀況暫不得而知。

機場表示，當時「發動機曾短暫起火」，丹佛消防局（Denver Fire Department）很快予以撲滅。

根據航管通話錄音，機師曾告訴航空管制員：「我們停在跑道上，我們剛撞到一個人，一具發動機起火…有一個人在穿越跑道。」

機場在社群平台X上表示，緊急應變人員抵達現場，接駁乘客返回航廈。ABC報導，至少有一名乘客受到輕傷。

邊疆航空告訴法新社，這架空中巴士A321（Airbus A321）原定飛往洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）。

邊疆航空在聲明中指出：「機艙內曾出現煙霧，機師因此中止起飛。乘客隨後經滑梯安全撤離，以防萬一。」

航空公司表示，當時機上有224名乘客和7名機組人員。

目前尚不清楚死者是否為機場工作人員，也不清楚他是如何進入正在使用的跑道。

機場指出，已經通知國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）；丹佛國際機場17L跑道於調查期間將持續關閉。

洛杉磯

上一則

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

延伸閱讀

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光
聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警

聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警
舊金山國際機場起飛聯航航班 降落險撞無人機

舊金山國際機場起飛聯航航班 降落險撞無人機
煞車失靈？ 東航班機落地上海虹橋機場 竟撞上廊橋

煞車失靈？ 東航班機落地上海虹橋機場 竟撞上廊橋

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
被召回的三款膳魔師(Thermos)保溫瓶，型號SK3000(左)、SK3020(中)和SK3010(右)。(消費品安全委員會)

瓶塞爆彈致消費者失明 膳魔師召回820萬支保溫瓶

2026-05-01 19:48

超人氣

更多 >
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全

離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全
進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生