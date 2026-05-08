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加州「催生」提供新生兒免費尿布

編譯俞仲慈／即時報導
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尿布示意圖。（取自123RF）
尿布示意圖。（取自123RF）

加州在民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)支持下，8日宣布提供新生兒免費尿布計畫，以減輕弱勢家庭育嬰負擔。

美聯社報導，加州免費尿布計畫主要服務對象是經濟弱勢家庭，第一年率先在65至75家醫院實施，這批醫院接生加州約四分之一新生兒；逐年再推廣至全州醫院。

紐森公布聲明強調：「每個在加州誕生的嬰兒應該擁有健康的起跑點，這意味著要確保父母從孩子出生第一天即擁有所需的基本用品。」

加州政府自去年預算提撥740萬元用於落實免費尿布計畫，今年預算更追加編列1250萬元，以便本財政年度(截至2027年6月)實施，未來每個家庭在新生兒出院時，皆能從醫院獲得400片尿布，以新生兒平均每天需8至10片尿布計算，相當於超過一個月用量。

加州政府與非營利組織Baby2Baby合作，以「Golden State Start」品牌生產尿布，透過獨特生產系統，以低於零售價80%成本生產免費尿布，聯合執行長溫斯坦(Norah Weinstein)強調：「加州再次樹立關懷母嬰的標竿。」

報導指出，早在兩年前，田納西州和德拉瓦州已先後向參加醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的弱勢家庭提供免費尿布，加州醫療補助計畫雖未涵蓋新生兒尿布費用，但五歲及以上參加者如有醫療需求，仍可報銷尿布花費。

根據自由派智庫「預算與政策優先中心」(Center on Budget and Policy Priorities)統計，加州每個新生兒每月育嬰用品花費約100元，於是有家長為節省開銷，減少更換尿布次數或重複使用一次性尿布，導致嬰兒出現皮疹或泌尿道感染。

加州衛生與公共服務廳長強生(Kim Johnson)也強調免費尿布計畫有助於緩解家庭經濟壓力：「新生兒誕生初期，是家庭充滿愛、親密與喜悅並增進感情之際，不應為尿布焦頭爛額，該計畫目的就是幫助家庭更穩健、安心地展開這段(育嬰)旅程。」

加州 紐森 德拉瓦州

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