北京峰會川普將提黎智英案 美國會議員要求爭取獲釋

圖為黎智英2020年5月29日受訪時所拍攝的照片。（路透）

在美國總統川普 下周訪問中國之前，包括聯邦參議院約2/3成員的跨黨派國會議員正敦促他爭取堅定批判中國共產黨、自從2020年起遭到關押的香港壹傳媒集團創辦人黎智英 獲釋。

「華盛頓郵報 」（The Washington Post）報導，逾百位國會議員昨天致函川普，要求他下周在與中國國家主席習近平會面時，當面提出黎智英案並為其爭取自由。川普曾在2024年競選期間承諾，將協助這位已經成為香港民主運動象徵的英國公民獲釋，但迄未兌現。

華郵檢視由共和黨籍議員領銜的聯名信副本，內容寫道：「您的直接參與對於實現黎先生立即基於人道理由假釋，讓他得獲適當醫療照護並與家人團聚而言，至關重要。」

公開信由68位參議員簽署，其中超過40位為共和黨籍；同時有超過35位眾議員簽署，包括超過25位為共和黨籍。參院少數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）、共和黨參院大老麥康諾（Mitch McConnell）、被視為共和黨內中間派的參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）、眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）都參與連署。

此行籠罩在伊朗緊張情勢的陰影之中，川普還面臨是否能在貿易、台灣和人工智慧（AI）等議題上取得具體成果的高度壓力，這項籲求讓川普北京行的議程更形繁重。而他也已經從第一任期中國政策部分核心所在的人權議題上轉移焦點，專注於跟北京在經濟和戰略上達成更具體協議。

對黎智英而言，北京峰會或許代表一個難得的機會。78歲的他2月間被裁定「串謀勾結外國勢力罪」成立，被判監禁20年。黎智英否認相關指控，美國政府也主張這些指控帶有政治動機。他的國際律師團隊認為，美國和英國政府透過外交斡旋達成協議是他爭取自由最大希望之所繫。

議員們在致川普信中指出：「現在是再次強調本案的關鍵時機，不僅因為黎先生的年齡和健康狀況，也因為這將是自從香港法院結束對黎先生的訴訟程序以來，您首次與習近平會談。」

川普曾於2024年總統大選期間表示，若重返白宮，他「百分之百」有能力讓黎智英獲釋。川普當時說：「他會很容易就獲釋。」

川普4日受訪時也表示，他將在中國峰會提出黎智英案。他在保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）節目中說：「我會談這個議題。」

他也談到，去年10月在韓國會見習近平時曾經提出黎智英案。川普4日說：「我認為習主席與黎先生之間還有些嫌隙。香港問題並不容易處理。」

國務卿魯比歐（Marco Rubio）於參議員任內曾經堅定批評中國人權紀錄，預計下周也將隨行出訪。他6日被問到是否於會談期間討論人權議題時指出，美國「一向」會在「適當場合」提出人權議題。