坦承性侵男童 被喻為「世上最聖潔」傳教士被判坐牢30年

示意圖。Image by stempow from Pixabay

曾被喻為「世上最聖潔」的「神召會」(Assemblies of God)前任傳教士沙瓦拉(Daniel Savala)7日坦承性侵兩名男童，在德州 遭判30年有期徒刑，不得假釋。

70歲的沙瓦拉遭到長期剝削受害者的重罪指控，從獄中透過視訊連線向德州地方法院法官凱利(Susan Kelly)認罪，根據認罪協議獲判坐牢30年。身穿灰色囚服的沙瓦拉聆聽判決時面無表情。德州檢察官指出，沙瓦拉將在牢裡度過餘生。

麥克連納郡(McLennan County)地方檢察官泰坦斯(Josh Tetens)說，不覺得沙瓦拉有重見天日的機會，「這起案件正義獲得伸張」。

國家廣播公司(NBC)去年調查報導指出，「神召會」高層多次接到沙瓦拉行為不當的警告，但在沙瓦拉2012年在阿拉斯加州 因為性虐兒童而遭定罪之後，教會高層卻未阻止他在德州接觸學生，反而讓他在契阿爾法校園團契(Chi Alpha)成為受人敬重的主要人物，被稱為「丹尼爾爸爸」以及「世上最聖潔之人」，數十名學生被送到沙瓦拉位於休士頓家中接受指導。

根據受害者與前任教友指控，沙瓦拉在家裡後院蓋了三溫暖，引用聖經經文說服男童與年輕男子脫光衣服，聲稱「裸體就是團結」，讓心靈輔導與性剝削之間的界線遭到模糊。

來自德州韋科(Waco)的一名牧師原本也是沙瓦拉信徒，2021年起帶著年僅11歲、12歲的兒子前往沙瓦沙住家參加活動，結果兩名男孩被要求在三溫暖裡脫衣，在父親面前遭到性侵。德州檢察官針對兩名男孩父親的刑事案件仍在進行中。

根據法院紀錄，至少還有8名證人指控青少年或年輕時期遭到沙瓦拉性侵。

證人克里夫蘭(Joseph Cleveland)在法庭上提出受害者影響陳述(victim impact statement)時說，沙瓦拉利用他青少年時期對父執輩智慧的渴求，從他15歲開始展開10年的誘引與性侵。

克里夫蘭對沙瓦拉說：「你根本不是大師，也不是上帝的僕人，你就是個江湖騙子。」