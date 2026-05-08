FBI局長巴特爾下令調查「大西洋月刊」記者傳遭部屬抗拒

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）。（路透）

「大西洋月刊」(The Atlantic)上個月報導聯邦調查局(FBI )局長巴特爾 (Kash Patel)酗酒問題嚴重、領導能力遭受質疑，對於可能丟官經常疑神疑鬼，巴特爾則對雜誌提告誹謗並求償2億5000萬元。如今媒體報導傳出巴特爾下令調查「大西洋月刊」記者，結果遭到部屬抗拒。

獨立報(The Independent)報導，巴特爾同時下令展開內部調查，設法抓出對「大西洋月刊」洩露自己負面消息的內鬼。

MS Now新聞網站報導，匿名消息人士說，FBI探員接到命令指出，必須對FBI內部洩密者以及「大西洋月刊」記者展開刑事調查，但接到命令的探員對於啟動調查持保留意見，認為這是政府機關的報復行動，而不是合法的執法行動。

一名知情人士說，探員感覺進退兩難，「他們知道不應該配合辦理，但如果不執行，卻可能丟掉飯碗」。

「大西洋月刊」記者莎拉·菲茨派翠克(Sarah Fitzpatrick)在報導中採訪20多位人士，包括現任、前任FBI官員，執法機關、情報部門人員，還有餐飲服務業員工、國會議員、選舉顧問專家、遊說人士與前任顧問，受訪者全數匿名。

報導指出，巴爾特濫用FBI飛機做為私人旅行，包括搭機去看27歲鄉村歌手女友艾莉克絲‧威金斯(Alexis Wilkins)演唱會，巴爾特經常酗酒爛醉導致屬下聯繫不上。

FBI發言人威廉森(Ben Williamson)對MS NOW表示，外傳的調查並不存在，「大西洋月刊」記者沒有遭受調查。

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