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最新「不明異常現象」檔案公布 包括阿波羅所拍太空奇景

記者顏伶如／即時報導
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眾議院小組委員會舉行「不明異常現象」聽證會的檔案照。（美聯社）
眾議院小組委員會舉行「不明異常現象」聽證會的檔案照。（美聯社）

川普政府8日公布一批過去不曾曝光的「不明異常現象」(unidentified anomalous phenomena)檔案及影片，包括阿波羅號(Apollo)操作員在通訊紀錄裡，描述從太空船看到「參差不齊、有尖角的碎片」。

白宮對福斯新聞網發表聲明說，來自整個政府內部的最新一批UAP影片、照片以及原始檔案都彙整在同一個地方，無須安全授權即可查閱。

政府解密的UAP檔案公布於WAR.GOV/UFO網站。檔案解密是根據「不明異常現象遭遇之總統解密與通報系統」(Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters)計畫命令。

白宮聲明寫道，過去政府企圖駁斥或勸阻美國人民，川普總統則致力向公眾提供最大的透明度，讓民眾為檔案訊息做出自行判斷。

一名白宮官員指出，這批解密照片裡包括阿波羅12號(Apollo 12)、阿波羅17號(Apollo 17)太空任務期間拍到的奇怪形狀物體。

從月球表面拍攝的一張照片顯示天空中有三個小點組成的群體。

通訊紀錄顯示，阿波羅17號第一名操作員回報說，飛行時看到某些非常亮的微粒或碎片飄過。第二名操作員也向指揮中心回報說：「我的窗口下方有很多非常亮的東西，從朗恩(Ron)窗口看出去就像看到7月4日國慶日煙火一樣。」

第一名操作員接著說：「對，現在可以看清楚形狀了，它們是非常參差不齊、有尖角的碎片，正在不停翻轉。」

公布資料裡包括來自聯邦調查局(FBI)的照片，拍攝時間是1999年跨年夜，畫面顯示美國軍機跟不明異常現象同框。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)發表聲明說，國防部與川普總統步調一致，對於政府掌握不明異常現象的狀況提供空前透明度。

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