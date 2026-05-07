我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結「讀書即合法」時代 美擬限縮國際學生居留期

可能重新承認台灣？宏都拉斯總統：正重審前政府對中協議

紅藍卡7月起提供GLP-1處方減肥藥 月繳50元便能獲得

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
此前不在紅藍卡承保範圍的減肥用GLP-1處方藥，7月起每月繳50元便能獲得，不過...
此前不在紅藍卡承保範圍的減肥用GLP-1處方藥，7月起每月繳50元便能獲得，不過要符合特定條件。（美聯社）

聯邦醫療服務中心(CMS)6日宣布「紅藍卡GLP-1橋接計畫」(Medicare GLP-1 Bridge)，此前不在承保範圍的減肥用GLP-1處方藥，7月起每月繳50元共同支付額(copay)便能獲得，不過要符合特定條件。

國家公共電台(NPR)報導，此試驗計畫將涵蓋以下獲准用於減肥的GLP-1藥物：Wegovy的口服和注射劑型、Zepbound的KwikPen注射劑型以及Foundayo口服劑型。

要獲得這些減肥藥物必須加入紅藍卡D部份(Part D)，之後資格主要取決於體重和健康狀況，身體質量指數(BMI)達到或超過27，且患有心臟病或初期糖尿病等疾病的人士將符合資格；BMI達到或超過35的人士直接符合資格。

根據疾病防治中心(CDC)，約40%的美國成年人屬於臨床肥胖，BMI達30或更高。

這並非典型的紅藍卡福利，雖然需要加入D部份，但運作方式有所不同，需要事先獲得授權。病患的醫生會將處方發送到CMS的承包商惠安納(Humana)營運的中央系統，批准後患者在藥房取藥時只需支付固定50元的共付額，此費用不會隨劑量增加而上升，但這50元不計入D部份自付額(deductibles)，也不計入每年2100元的處方藥自付費用(out-of-pocket)上限。

另外此共付額僅適用於減重用途，若已經因第二型糖尿病、降低心血管疾病風險、睡眠呼吸中止症等疾病而符合資格並使用這類藥物，仍會透過原本的D部份取得藥物，也就是將支付自己保險計畫的價格，因此可能高於橋接計畫的50元。

如果現在已經因減重而使用GLP-1藥物，也有機會符合該計畫資格，只要處方醫師證明在最初開始使用該藥物時符合臨床標準。如在2024年9月開始使用GLP-1時BMI為37，即使到今年7月計畫上路後已將BMI降至34，醫師仍應在事前授權申請中，註明開始療程時符合資格。

這項短期試點計畫將於今年7月1日實施至2027年12月31日，視實施情形決定是否於2028年啟動長期計畫。

CDC

上一則

5州監控漢他病毒郵輪下船客 其中有多名加州人

延伸閱讀

停經後不只變胖 小心脂肪肝風險翻倍 醫：心臟病中風找上門

停經後不只變胖 小心脂肪肝風險翻倍 醫：心臟病中風找上門
長者醫療保險壓力上升 紐約市加強HIICAP諮詢服務應對需求

長者醫療保險壓力上升 紐約市加強HIICAP諮詢服務應對需求
紅藍卡補充保險保費2位數漲幅 經紀人：成常態

紅藍卡補充保險保費2位數漲幅 經紀人：成常態
製藥業成長動能高度集中在少數減重藥 恐成「泡沫」

製藥業成長動能高度集中在少數減重藥 恐成「泡沫」

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
保守派倡議人士柯克遺孀艾瑞卡‧柯克（Erika Kirk）。（美聯社）

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

2026-05-01 09:51
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40

超人氣

更多 >
世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩