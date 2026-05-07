紅藍卡7月起提供GLP-1處方減肥藥 月繳50元便能獲得

此前不在紅藍卡承保範圍的減肥用GLP-1處方藥，7月起每月繳50元便能獲得，不過要符合特定條件。（美聯社）

聯邦醫療服務中心(CMS)6日宣布「紅藍卡GLP-1橋接計畫」(Medicare GLP-1 Bridge)，此前不在承保範圍的減肥用GLP-1處方藥，7月起每月繳50元共同支付額(copay)便能獲得，不過要符合特定條件。

國家公共電台(NPR)報導，此試驗計畫將涵蓋以下獲准用於減肥的GLP-1藥物：Wegovy的口服和注射劑型、Zepbound的KwikPen注射劑型以及Foundayo口服劑型。

要獲得這些減肥藥物必須加入紅藍卡D部份(Part D)，之後資格主要取決於體重和健康狀況，身體質量指數(BMI)達到或超過27，且患有心臟病或初期糖尿病等疾病的人士將符合資格；BMI達到或超過35的人士直接符合資格。

根據疾病防治中心(CDC )，約40%的美國成年人屬於臨床肥胖，BMI達30或更高。

這並非典型的紅藍卡福利，雖然需要加入D部份，但運作方式有所不同，需要事先獲得授權。病患的醫生會將處方發送到CMS的承包商惠安納(Humana)營運的中央系統，批准後患者在藥房取藥時只需支付固定50元的共付額，此費用不會隨劑量增加而上升，但這50元不計入D部份自付額(deductibles)，也不計入每年2100元的處方藥自付費用(out-of-pocket)上限。

另外此共付額僅適用於減重用途，若已經因第二型糖尿病、降低心血管疾病風險、睡眠呼吸中止症等疾病而符合資格並使用這類藥物，仍會透過原本的D部份取得藥物，也就是將支付自己保險計畫的價格，因此可能高於橋接計畫的50元。

如果現在已經因減重而使用GLP-1藥物，也有機會符合該計畫資格，只要處方醫師證明在最初開始使用該藥物時符合臨床標準。如在2024年9月開始使用GLP-1時BMI為37，即使到今年7月計畫上路後已將BMI降至34，醫師仍應在事前授權申請中，註明開始療程時符合資格。

這項短期試點計畫將於今年7月1日實施至2027年12月31日，視實施情形決定是否於2028年啟動長期計畫。