川普也覺得世界盃票價太貴 「老實說我不會付這個錢」

川普總統6日在白宮接見終極格鬥冠軍賽選手。(美聯社)

川普 總統也對世界盃 的高昂票價感到驚訝，並表示即使是自己，也不會花1000美元去看美國對巴拉圭的首場比賽。

川普總統6日接受紐約郵報(New York Post)電話採訪時表示，他先前不知道票價如此昂貴，他說：「我當然很想去現場，但老實說，我也不會付這個錢。」

本屆決賽的官方票價約介於2030美元至6370美元之間，而2022年卡達世界盃冠軍賽票價約為1600美元。

截至4月，預計於7月19日在新澤西大都會人壽球場舉行的決賽，在轉售市場上甚至出現了超過200萬美元的掛牌價格；國際足總(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)打趣說，他會親自送「熱狗和可樂」給任何願意砸重金買票的球迷。

不過川普似乎暗示，他的政府可能會關注這種超高票價，並擔心這會把勞工階級球迷排除在外。

川普說：「我還沒看到那些數據，但我會去了解一下。」

「如果皇后區、布碌崙(布魯克林)以及所有支持我的人無法進場，我會很失望。但同時，這也是一項驚人的成績，」川普表示，「我希望那些投票給我的人都能夠去現場觀賽。」

川普形容這屆賽事在商業上取得巨大成功，並讚揚已售出的「破紀錄」座位數量，FIFA公布的售票數已達500萬張。

然而，一些球迷抱怨，大量門票已被黃牛像禿鷹般搶走，然後在各大平台高價轉售。

歐洲一個球迷團體甚至向監管機構提出反壟斷申訴，批評總部設在瑞士、享有免稅待遇的FIFA所訂的票價過高。

英凡提諾5日在比佛利山莊出席米爾肯研究所全球會議時，為動態票價制度辯護。

「我們必須看市場，」他說，「我們身處世界上娛樂業最發達的市場，因此必須採用市場價格。」

他並表示：「在美國，轉售門票是合法的，如果你把票價訂得太低，這些票就會被轉賣到更高的價格，」本屆世界盃已收到約5億張門票申請。

2026年世界盃共有48支球隊、創紀錄的104場比賽，將在加拿大、墨西哥和美國共16個主辦城市舉行，賽事將持續至7月19日，決賽定於新澤西州大都會人壽球場舉行。