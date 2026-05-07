教宗想把地址改到梵蒂岡 客服以為詐騙掛斷他電話

教宗良十四世。(歐新社)

教宗良十四世 (Pope Leo XIV)就任教宗職位後不久，試圖把他在芝加哥某間銀行的登記地址改為梵蒂岡 ，但客服人員以為是惡作劇，直接掛斷他的電話。

良十四世的弟弟約翰·普雷沃斯特(John Prevost)今日接受有線電視新聞網(CNN)採訪時，提及了這段趣聞。他表示，良十四世到梵蒂岡上任兩個月後，想打電話請銀行更改他的通訊地址，他報出了自己的銀行帳號、社會安全碼，並回答了一系列安全防詐問題。

結果電話另一端的客服人員告訴他，他必須親自臨櫃辦理，才能完成變更。

普雷沃斯特表示，電話講了很久，他忍不住插嘴說：「女士，我希望這個資訊有所幫助，您通話的對象是我在羅馬的哥哥。」

「他是教宗。」普雷沃斯特回憶自己當時這麼告訴對方。

「她說：『哦，真的嗎？』然後就掛斷了。」

普雷沃斯特沒有透露是哪家銀行。

當時良十四世在電話上自我介紹時，說的是他的本名「羅伯特」(Robert)，而非教宗身分，但他事前擔心可能會不順利，結果普雷沃斯特自告奮勇說：「我來找銀行電話，我們一起打。」

他說，最終由當地一位神職人員出面，幫良十四世解決了銀行的問題。

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